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وزير الشؤون يمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مجلس شؤون الأسرة

11/9/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- منح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس المالك الصباح بعض موظفي مجلس شؤون الأسرة (إدارة مراكز الحماية) صفة الضبطية القضائية عقب تأديتهم القسم القانوني أمامه.
وقالت وزارة الشؤون في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك يأتي وفقا للمادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020 الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري حيث تقضي المادة بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وجاء في المادة ذاتها أنه "ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم إفشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم على أن يؤدي كل منهم القسم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة". (النهاية)

م ذ / م ص ع




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