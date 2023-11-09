الأمين العام للحلف الأطلسي يؤكد ضرورة مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 9 ـ 11 (كونا) -- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الخميس ضرورة مواصلة الدول الأعضاء في الحلف تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة في حربه ضد روسيا.
وقال شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي مقتضب مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن الدول الأعضاء في الحلف يجب أن تستمر في مد القوات الأوكرانية بالأسلحة التي تحتاجها.
وأضاف أن الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني ستعمل على إبقائه قويا وقادرا أيضا على مساعدة الحكومة الأوكرانية في الجلوس بقوة على طاولة المفاوضات.
وأشاد شتولتنبرغ في الوقت نفسه بالمساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا قائلا إن برلين تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.
وأكد أن الدبابات والمدرعات ومدرعات نقل الجنود الألمانية إلى جانب نظام الدفاع الصاروخي (إيريس تي) كان لها تأثير كبير على أداء القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.
يذكر أن ألمانيا ترددت طويلا في تقديم الأسلحة لكييف بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 ولكنها أصبحت الآن ثاني أكبر داعم بعد الولايات المتحدة بخصوص تقديم الأسلحة لأوكرانيا. (النهاية)
ع ن ج / م ع ع
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