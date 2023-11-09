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الأمين العام للحلف الأطلسي يؤكد ضرورة مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة

11/9/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 9 ـ 11 (كونا) -- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الخميس ضرورة مواصلة الدول الأعضاء في الحلف تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة في حربه ضد روسيا.
وقال شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي مقتضب مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن الدول الأعضاء في الحلف يجب أن تستمر في مد القوات الأوكرانية بالأسلحة التي تحتاجها.
وأضاف أن الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني ستعمل على إبقائه قويا وقادرا أيضا على مساعدة الحكومة الأوكرانية في الجلوس بقوة على طاولة المفاوضات.
وأشاد شتولتنبرغ في الوقت نفسه بالمساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا قائلا إن برلين تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.
وأكد أن الدبابات والمدرعات ومدرعات نقل الجنود الألمانية إلى جانب نظام الدفاع الصاروخي (إيريس تي) كان لها تأثير كبير على أداء القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.
يذكر أن ألمانيا ترددت طويلا في تقديم الأسلحة لكييف بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 ولكنها أصبحت الآن ثاني أكبر داعم بعد الولايات المتحدة بخصوص تقديم الأسلحة لأوكرانيا. (النهاية)

ع ن ج / م ع ع




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