أعضاء بالبرلمان الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 11 (كونا) -- دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي يمثلون مجموعات سياسية مختلفة اليوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال هؤلاء الأعضاء في بيان أصدرته مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي إن خطورة الوضع في غزة تتطلب اتخاذ تحرك فوري مؤكدين أن "الصمت ليس خيارا".
وأضاف البيان "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة لها" إلى جانب إنهاء أعمال العنف.
وأشاروا إلى أن عدد القتلى خاصة بين الأطفال "وصل إلى مستويات مدمرة" وأن الحكومة اليمينية المتطرفة في الكيان الإسرائيلي المحتل بقيادة بنيامين نتنياهو "لا تظهر أي علامة على وقف العنف" ما يؤكد الحاجة إلى منع المزيد من التصعيد.
وأعرب النواب عن الأسف لأن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة "لم ترق إلى مستوى واجبه الأخلاقي".
كما قالوا إنه "في تجاهل لتحذيرات الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب محتملة وخطر التطهير العرقي فإن الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ موقف حاسم في المطالبة بوضع حد لإراقة الدماء".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
ن خ / م ع ع
MENAFN09112023000071011013ID1107402969
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