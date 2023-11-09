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أعضاء بالبرلمان الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

11/9/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 11 (كونا) -- دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي يمثلون مجموعات سياسية مختلفة اليوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال هؤلاء الأعضاء في بيان أصدرته مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي إن خطورة الوضع في غزة تتطلب اتخاذ تحرك فوري مؤكدين أن "الصمت ليس خيارا".
وأضاف البيان "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة لها" إلى جانب إنهاء أعمال العنف.
وأشاروا إلى أن عدد القتلى خاصة بين الأطفال "وصل إلى مستويات مدمرة" وأن الحكومة اليمينية المتطرفة في الكيان الإسرائيلي المحتل بقيادة بنيامين نتنياهو "لا تظهر أي علامة على وقف العنف" ما يؤكد الحاجة إلى منع المزيد من التصعيد.
وأعرب النواب عن الأسف لأن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة "لم ترق إلى مستوى واجبه الأخلاقي".
كما قالوا إنه "في تجاهل لتحذيرات الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب محتملة وخطر التطهير العرقي فإن الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ موقف حاسم في المطالبة بوضع حد لإراقة الدماء".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

ن خ / م ع ع




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