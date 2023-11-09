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وزراء الخارجية العرب يقرون الصيغة النهائية لمشروع القرار الختامي لقمة الرياض

11/9/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 11 (كونا) -- اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها بعد غد السبت بالمملكة العربية السعودية.
وأقر الوزراء في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبحضور وزراء الخارجية ورؤساء الوفود والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الصيغة النهائية لمشروع القرار الختامي الذي سيرفع إلى القمة العربية للنظر في اعتماده.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع إن وزراء الخارجية أقروا الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية بعد غد السبت.
وأوضح زكي أن القرار يتناول مجموعة من عناصر الموقف السياسي العربي الفلسطيني ويسمح للمجتمع الدولي بفهم صحيح للموقف العربي والفلسطيني ويهدف إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن القمة ستعتمد مشروع القرار بما يلبي تطلعات الشعوب العربية مشيرا إلى أن هناك قمة إسلامية ستعقب القمة العربية حيث سيتم اتخاذ قرار في نفس الإطار العربي.
وبالنسبة لمستوى التمثيل في القمة أكد زكي أن عددا كبيرا من القادة العرب سيشاركون وستمثل الدول العربية بشكل جيد.
وفيما يتعلق بمطالب البعض بهدن إنسانية قال إن الهدن الإنسانية ليست من صميم الموقف العربي الذي يطالب بوقف كامل لإطلاق النار بشكل فوري أما الهدن الإنسانية فهي أفكار يتحدث بها البعض لمحاولة التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور الذي صار بسبب الحرب وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وحول وجود مساعي من الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأطراف لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى القطاع قال زكي إن كل ما يطرح من أفكار للكيان الإسرائيلي المحتل أو من دول أخرى في سبيل فصل غزة عن الضفة مرفوضة والموقف العربي قرأ هذه الأفكار جيدا واكتشفها ولا يسمح بها ولن يتماشى معها.
يذكر أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها بعد غد السبت في الرياض.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية) خ ن ش / م ع ع

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