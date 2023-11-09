وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي اليوم الخميس تطورات الأوضاع الخطرة في قطاع غزة واستمرار تضرر المدنيين العزل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الجانبان على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية حيث بحثا كذلك أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة ووقف التصعيد العسكري.
وأضاف البيان ان الجانبين ناقشا سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دوليا للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بالإضافة إلى إيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
واختتم وزراء الخارجة العرب في وقت سابق من اليوم اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها بالرياض بعد غد السبت.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
ع س ط / م ع ع
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