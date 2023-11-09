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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة

11/9/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي اليوم الخميس تطورات الأوضاع الخطرة في قطاع غزة واستمرار تضرر المدنيين العزل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الجانبان على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية حيث بحثا كذلك أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة ووقف التصعيد العسكري.
وأضاف البيان ان الجانبين ناقشا سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دوليا للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بالإضافة إلى إيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
واختتم وزراء الخارجة العرب في وقت سابق من اليوم اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها بالرياض بعد غد السبت.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

ع س ط / م ع ع




MENAFN09112023000071011013ID1107402967

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