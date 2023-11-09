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البيت الأبيض يؤكد تنفيذ هدنة 4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة مع وجود ممرين إنسانيين

11/9/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 11 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن الكيان الإسرائيلي المحتل سينفذ هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في مناطق شمال قطاع غزة كما سيكون هناك "ممران إنسانيان" في القطاع بما يسمح "بتدفق المساعدات وإبعاد المدنيين عن أماكن القتال وإخراج الرهائن".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن واشنطن أجرت "مناقشات نشطة للغاية" مع الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن "أهمية الأسباب الإنسانية التكتيكية للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية النشطة لزيادة تدفق المساعدات والمساعدة في تمكين إطلاق سراح الرهائن".
وأكد أن الممرين الإنسانيين من شأنهما أن يسمحا "للناس بالفرار من مناطق القتال في الجزء الشمالي من غزة".
وذكر كيربي أنه سبق أن "تم فتح أول ممر من هذا النوع بين أربع وخمس ساعات يوميا خلال الأيام القليلة الماضية وقد مكن بالفعل آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا في الجنوب".
وأوضح أن الممر الثاني سيكون "على طول الطريق الساحلي" و"سيمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا في الجنوب".
وشدد كيربي على أنه "من الضروري بل والحيوي للغاية أن يتم توسيع الإمدادات والمساعدات الإنسانية في المناطق التي يتحرك فيها الناس أي جنوب غزة".
وقال إن الإدارة الأمريكية تسعى لإدخال "ما لا يقل عن 150 شاحنة يوميا بشكل مستمر" مؤكدا أن "هذا هو الهدف الذي نريد أن نسعى لتحقيقه".
وفيما يتعلق بتنفيذ هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في مناطق شمال غزة على أن يتم الإعلان عنها قبل ثلاث ساعات ابتداء من اليوم أكد كيربي أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما للمساعدة في ضمان حصول المدنيين على فرصة للوصول إلى مناطق أكثر أمانا بعيدا عن أعمال القتال".
وعبر عن الاعتقاد بأن الممرين والهدن "خطوات أولى مهمة" مؤكدا رغبة واشنطن في استمرارها.
ويأتي ذلك في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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