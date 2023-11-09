البيت الأبيض يؤكد تنفيذ هدنة 4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة مع وجود ممرين إنسانيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 11 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن الكيان الإسرائيلي المحتل سينفذ هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في مناطق شمال قطاع غزة كما سيكون هناك "ممران إنسانيان" في القطاع بما يسمح "بتدفق المساعدات وإبعاد المدنيين عن أماكن القتال وإخراج الرهائن".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن واشنطن أجرت "مناقشات نشطة للغاية" مع الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن "أهمية الأسباب الإنسانية التكتيكية للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية النشطة لزيادة تدفق المساعدات والمساعدة في تمكين إطلاق سراح الرهائن".
وأكد أن الممرين الإنسانيين من شأنهما أن يسمحا "للناس بالفرار من مناطق القتال في الجزء الشمالي من غزة".
وذكر كيربي أنه سبق أن "تم فتح أول ممر من هذا النوع بين أربع وخمس ساعات يوميا خلال الأيام القليلة الماضية وقد مكن بالفعل آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا في الجنوب".
وأوضح أن الممر الثاني سيكون "على طول الطريق الساحلي" و"سيمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا في الجنوب".
وشدد كيربي على أنه "من الضروري بل والحيوي للغاية أن يتم توسيع الإمدادات والمساعدات الإنسانية في المناطق التي يتحرك فيها الناس أي جنوب غزة".
وقال إن الإدارة الأمريكية تسعى لإدخال "ما لا يقل عن 150 شاحنة يوميا بشكل مستمر" مؤكدا أن "هذا هو الهدف الذي نريد أن نسعى لتحقيقه".
وفيما يتعلق بتنفيذ هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في مناطق شمال غزة على أن يتم الإعلان عنها قبل ثلاث ساعات ابتداء من اليوم أكد كيربي أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما للمساعدة في ضمان حصول المدنيين على فرصة للوصول إلى مناطق أكثر أمانا بعيدا عن أعمال القتال".
وعبر عن الاعتقاد بأن الممرين والهدن "خطوات أولى مهمة" مؤكدا رغبة واشنطن في استمرارها.
ويأتي ذلك في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
ر س ر / م ع ع
MENAFN09112023000071011013ID1107402966
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