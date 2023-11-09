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قاعدة الحرير الجوية في أربيل تتعرض لثاني هجوم بالمسيرات هذا اليوم

11/9/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 9 - 11 (كونا) -- قصفت طائرة مسيرة مساء اليوم الخميس قاعدة الحرير الجوية بأربيل عاصمة كردستان العراق في ثاني هجوم خلال هذا اليوم على القاعدة التي كان يستخدمها التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش).
وذكرت المدرية العامة لمكافحة الإرهاب بكردستان في بيان لها أن القصف تسبب في تصاعد ألسنة اللهب في جزء من القاعدة الجوية.
وأشار البيان إلى أن "المطار كان يستخدم سابقا قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي ضد داعش وأنه "أفرغ تماما في أكتوبر الماضي مشيرا إلى أن الهجوم تسبب باندلاع حريق في مخزن للوقود بالقاعدة.
كانت قاعدة الحرير قد تعرضت اليوم لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين دون وقوع خسائر وهو الثاني خلال يومين إذ تعرضت تلك القاعدة أيضا إلى هجوم بثلاث مسيرات. (النهاية)

ص ب ر / ه س ص



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