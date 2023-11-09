قاعدة الحرير الجوية في أربيل تتعرض لثاني هجوم بالمسيرات هذا اليوم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 9 - 11 (كونا) -- قصفت طائرة مسيرة مساء اليوم الخميس قاعدة الحرير الجوية بأربيل عاصمة كردستان العراق في ثاني هجوم خلال هذا اليوم على القاعدة التي كان يستخدمها التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش).
وذكرت المدرية العامة لمكافحة الإرهاب بكردستان في بيان لها أن القصف تسبب في تصاعد ألسنة اللهب في جزء من القاعدة الجوية.
وأشار البيان إلى أن "المطار كان يستخدم سابقا قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي ضد داعش وأنه "أفرغ تماما في أكتوبر الماضي مشيرا إلى أن الهجوم تسبب باندلاع حريق في مخزن للوقود بالقاعدة.
كانت قاعدة الحرير قد تعرضت اليوم لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين دون وقوع خسائر وهو الثاني خلال يومين إذ تعرضت تلك القاعدة أيضا إلى هجوم بثلاث مسيرات. (النهاية)
ص ب ر / ه س ص
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