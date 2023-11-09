مندوبًا عن الملك..الأمير راشد يشارك في المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

الأمير راشد يدعو المجتمع الدولي لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

باريس 9 تشرين الثاني (بترا)- مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك سمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في "المؤتمر الإنساني" حول غزة الذي عقد في باريس اليوم الخميس.

وقال الأمير راشد، في المؤتمر الذي استضافته فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون لبحث سبل إيصال المساعدات إلى غزة، "في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم، تم تهجير 1.5 مليون من سكان غزة من منازلهم وهم في حاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والماء، والأهم من ذلك الأمن".

وتحدث سموه عن الإجراءات البرية والجوية التي اتخذها الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك، لتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة؛ مشيرا إلى أن الجهود كافة التي تبذل تواجه العديد من العقبات، ما يجعل مجمل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للفلسطينيين غير كافية على الإطلاق.

وأشار سموه إلى طائرة المساعدات التي انطلقت صباح اليوم جوا إلى العريش، تحمل 45 طنا إضافيا من المساعدات، نظمتها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ولفت سموه إلى أنه في السابق كانت غزة تتلقى 500 شاحنة مساعدات يوميًا، وهو ما كان يغطي أقل من ربع إجمالي احتياجاتها، مشددا على أن العودة إلى هذا الرقم في ظل الظروف الحالية لم يعد خيارا وإنما هناك حاجة لتجاوز هذا العدد إلى حد كبير.

وأكد سموه أهمية دور المجتمع الدولي في ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والأدوية إلى قطاع غزة دون انقطاع، مع بذل الجهود لمنع تدهور الوضع بشكل أكبر في الضفة الغربية.

ودعا سموه المنظمات الدولية والإنسانية للعمل بشكل وثيق مع الأونروا لتحديد الاحتياجات في غزة وتلبية المتطلبات على أرض الواقع وضمان تقديم المساعدات بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

واختتم سموه كلمته بالدعوة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه في حياة كريمة والعيش بسلام، وأن الطريق الوحيد لذلك هو من خلال عملية سياسية عادلة وهادفة على أساس حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وكان الرئيس ماكرون قد افتتح "مؤتمر باريس الإنساني" صباح اليوم الخميس بحضور عدد من رؤساء الدول والوفود وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية.

ويهدف المؤتمر لبحث كيفية تنسيق المساعدات وتقديم الإغاثة للمصابين في قطاع غزة.

ودعا ماكرون خلال كلمته الافتتاحية الدول المشاركة إلى زيادة دعمها للمدنيين الفلسطينيين عبر منظمات الأمم المتحدة.

وأضاف ماكرون، أنه من الضروري حماية المدنيين في قطاع غزة وأنه "لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية الأرواح البشرية"، داعيا إلى احترام القانون الدولي.

وحذر ممثلو منظمات الأمم المتحدة من كارثية ما يحدث في غزة، مؤكدين أهمية وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

ودعوا إلى تنسيق المساعدات وتنظيم إرسالها لكي يكون من الممكن نقلها.

--(بترا)

م ق/ح أ

09/11/2023 21:39:41