رئيس الإمارات وأمير قطر يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 9 تشرين الثاني (بترا) - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني علاقات البلدين وتطورات المنطقة.

واستعرض الجانبان في اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي اليوم الخميس وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية من خلال توفير آليات آمنة ومستدامة لهذا الغرض بجانب الأولوية المطلقة لحماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي وضمان.

وشدد الجانبان على أهمية العمل على تجنب اتساع دائرة العنف والتصعيد وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية في المنطقة وإيجاد أفق واضح للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.

--(بترا)

ف ش/م ق/ح أ

09/11/2023 20:59:39