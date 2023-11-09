رئيس الإمارات وأمير قطر يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 9 تشرين الثاني (بترا) - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني علاقات البلدين وتطورات المنطقة.
واستعرض الجانبان في اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي اليوم الخميس وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية من خلال توفير آليات آمنة ومستدامة لهذا الغرض بجانب الأولوية المطلقة لحماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي وضمان.
وشدد الجانبان على أهمية العمل على تجنب اتساع دائرة العنف والتصعيد وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية في المنطقة وإيجاد أفق واضح للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
09/11/2023 20:59:39
MENAFN09112023000117011021ID1107402961
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