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الصفدي يشارك بالاجتماع التحضيري للقمة العربية في الرياض

11/9/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 9تشرين الثاني(يترا )-شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في الرياض، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العربي إزاءه.
وأجرى الصفدي، قبيل الاجتماع، محادثات مع وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار التشاور المستمر وتنسيق المواقف حول الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
كما التقى الصفدي نظراءه وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الاجتماع، في سياق الجهد العربي المستمر لوقف الحرب.
--(بترا)
ص ه/م ق/ح أ
09/11/2023 21:08:31

MENAFN09112023000117011021ID1107402960

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