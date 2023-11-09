3 ميداليات للمنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الخميس منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس الرئيس للتايكواندو - نسخة آسيا - والمصنفة من عيار النجمتين G2 والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للتايكواندو في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب وتستمر حتى مساء يوم الأحد.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يُمثلون 40 دولة وبحضور عدد من أبرز النجوم والنجمات في عالم التايكواندو.

وضمن منافسات اليوم الأول من البطولة، نجح المنتخب الوطني الأول من تحقيق 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة.

وحقق اللاعب زيد مصطفى ذهبية وزن تحت 68 كغم بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في جميع مبارياته الأربعة.

وتمكنت اللاعبة جوليانا الصادق من تحقيق فضية وزن تحت 67 كغم بعد أن تمكنت من الفوز بنزالين وخسرت النزال النهائي، بينما حقق اللاعب فهد عمار الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 87 كغم حيث فاز في نزال الدور ربع النهائي وخسر في نصف النهائي.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

09/11/2023 20:26:06