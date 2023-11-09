3 ميداليات للمنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الخميس منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس الرئيس للتايكواندو - نسخة آسيا - والمصنفة من عيار النجمتين G2 والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للتايكواندو في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب وتستمر حتى مساء يوم الأحد.
وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يُمثلون 40 دولة وبحضور عدد من أبرز النجوم والنجمات في عالم التايكواندو.
وضمن منافسات اليوم الأول من البطولة، نجح المنتخب الوطني الأول من تحقيق 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة.
وحقق اللاعب زيد مصطفى ذهبية وزن تحت 68 كغم بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في جميع مبارياته الأربعة.
وتمكنت اللاعبة جوليانا الصادق من تحقيق فضية وزن تحت 67 كغم بعد أن تمكنت من الفوز بنزالين وخسرت النزال النهائي، بينما حقق اللاعب فهد عمار الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 87 كغم حيث فاز في نزال الدور ربع النهائي وخسر في نصف النهائي.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
09/11/2023 20:26:06
MENAFN09112023000117011021ID1107402959
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