وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود أهل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفاعليات الحزبية والشعبية في الزرقاء، اليوم الخميس، وقفة تضامنية على ميدان الجيش، دعماً للصمود البطولي للأهل في قطاع غزة ، إزاء ما يتعرضون له من عدوان همجي وحشي غاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
ودعا المشاركون في الوقفة التضامنية المجتمع الدولي لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود لقطاع غزة من كافة المعابر، مؤكدين ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمنازل .
وأشاد مشاركون في الوقفة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمترابطة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، حيث أكد جلالة الملك، أن إقامة سلام دائم وعادل وشامل بالمنطقة يرتكز على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم .
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
09/11/2023 20:23:04
MENAFN09112023000117011021ID1107402957
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