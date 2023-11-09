وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود أهل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفاعليات الحزبية والشعبية في الزرقاء، اليوم الخميس، وقفة تضامنية على ميدان الجيش، دعماً للصمود البطولي للأهل في قطاع غزة ، إزاء ما يتعرضون له من عدوان همجي وحشي غاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

ودعا المشاركون في الوقفة التضامنية المجتمع الدولي لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود لقطاع غزة من كافة المعابر، مؤكدين ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمنازل .

وأشاد مشاركون في الوقفة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمترابطة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، حيث أكد جلالة الملك، أن إقامة سلام دائم وعادل وشامل بالمنطقة يرتكز على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم .

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

09/11/2023 20:23:04