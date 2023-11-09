الرئاسة: الفلسطينية: إسرائيل تشن حربًا شاملة في غزة والضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني(بترا) - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد من حربها الشاملة على شعب فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس، وإنها انتقلت في عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني في غزة إلى الضفة الغربية.

وأضاف أنها قتلت وجرحت اليوم العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، منهم 11 شهيدًا في جنين وحدها، وشهيد في نابلس، وشهيد في رام الله، وشهيد في الخليل، وشهيد في بيت لحم، وقصفت المدن بالطائرات والصواريخ، بالإضافة إلى مئات الشهداء الذين يرتقون يوميًا في قطاع غزة.

وأضاف أبو ردينة في بيان له مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل تهدف في حربها الشاملة إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا أنه مهما ارتكبت إسرائيل من جرائم، فإن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرض وطنه ولن يرحل، وكما صمد الأهل في غزة وافشلوا مخطط التهجير سيواصل الأهل في الضفة صمودهم على أرض وطنهم ونضالهم حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب أبو ردينة الولايات المتحدة الأميركية بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هذا العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في كل مكان، متسائلا عن موقف الإدارة الأميركية في حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، قائلا: هل قصف مدينة جنين ومخيمها بالصواريخ والطائرات وقتل العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء يقع في خانة الدفاع عن النفس، أم أنه عدوان غاشم وجرائم إبادة جماعية وقتل وتهجير، داعيًا القمتين العربية والإسلامية المقبلتين إلى أخذ قرارات تتناسب وحجم هذا العدوان الإسرائيلي وحجم هذه الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

09/11/2023 20:21:36