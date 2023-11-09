الرئاسة: الفلسطينية: إسرائيل تشن حربًا شاملة في غزة والضفة والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الثاني(بترا) - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد من حربها الشاملة على شعب فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس، وإنها انتقلت في عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني في غزة إلى الضفة الغربية.
وأضاف أنها قتلت وجرحت اليوم العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، منهم 11 شهيدًا في جنين وحدها، وشهيد في نابلس، وشهيد في رام الله، وشهيد في الخليل، وشهيد في بيت لحم، وقصفت المدن بالطائرات والصواريخ، بالإضافة إلى مئات الشهداء الذين يرتقون يوميًا في قطاع غزة.
وأضاف أبو ردينة في بيان له مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل تهدف في حربها الشاملة إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا أنه مهما ارتكبت إسرائيل من جرائم، فإن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرض وطنه ولن يرحل، وكما صمد الأهل في غزة وافشلوا مخطط التهجير سيواصل الأهل في الضفة صمودهم على أرض وطنهم ونضالهم حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب أبو ردينة الولايات المتحدة الأميركية بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هذا العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في كل مكان، متسائلا عن موقف الإدارة الأميركية في حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، قائلا: هل قصف مدينة جنين ومخيمها بالصواريخ والطائرات وقتل العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء يقع في خانة الدفاع عن النفس، أم أنه عدوان غاشم وجرائم إبادة جماعية وقتل وتهجير، داعيًا القمتين العربية والإسلامية المقبلتين إلى أخذ قرارات تتناسب وحجم هذا العدوان الإسرائيلي وحجم هذه الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
09/11/2023 20:21:36
MENAFN09112023000117011021ID1107402956
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