وزير التربية يشارك باجتماع دولي حول التعليم من أجل السلام في فرنسا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني(بترا)- شارك وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول التعليم من أجل السلام الذي عقد يوم أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في مقر المنظمة بباريس، دور التعليم في بناء السلام الدائم مع الشباب والفنانين ومسؤولي التعليم رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور محافظة في كلمته خلال الاجتماع وفق بيان للوزارة ، أن الوقت قد حان لمراجعة توصية عام 1974 بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي تم تبنيها في عام 1974.

وأوضح، أنه يمكننا الحكم بشكل عادل أن هذه التوصية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، فإذا نظرنا حولنا، فإننا نجد الحروب والصراعات والكراهية في كل مكان، وأن الأطفال الذين استهدفتهم هذه التوصيات، إلى جانب مدارسهم، أصبحوا ضحايا لجرائم حرب غير مسبوقة، مبينًا، أن هذه التوصية لو وجدت طريقها إلى الأنظمة التعليمية منذ اعتمادها لكنا في عالم مختلف وكان من الممكن إنقاذ حياة الملايين.

وأكد الدكتور محافظة على الدور الحضاري والتاريخي للمملكة وريثة النهضة العربية الكبرى، وسعيها إلى تعزيز الحرية والعدالة والحياة الأفضل؛ والارتقاء بمكانة الإنسان وصون كرامته وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.

وأضاف، أن المملكة تساهم في الجهود الإنسانية المبذولة في مجال حقوق الإنسان، وحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد، وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تشكل جزءاً من ديننا الحنيف والأديان السماوية، ولا يستطيع أحد من حيث المبدأ تعطيل هذه الحقوق كلياً أو جزئياً، أو انتهاكها أو تجاهلها، باعتبارها أحكام سماوية، وتجاهلها أو مهاجمتها يكون عملاً شريراً، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده.

وبين، أن الإنسانية ككل هي أسرة واحدة وجميع الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، ومن حيث التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات.

ولفت في ختام كلمته إلى أن الدستور الأردني نصّ على حقوق الأردنيين وواجباتهم، مما قدم الضمانات الدستورية لإرساء مبادئ حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصونها، وحمايتها من خلال النظام التشريعي.

--(بترا)

ع س/م ق/ح أ

09/11/2023 20:18:57

