استشهاد فلسطيني و إصابة 17 برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين(بترا) - استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 17 آخرون، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها استشهاد الشاب عزمي قدري حطاب (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في البطن، أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم بلاطة ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، أصيب إثرها 18 مواطنا بالرصاص الحي، أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة، وأعلن لاحقا عن استشهاد أحدهم.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

09/11/2023 20:14:59