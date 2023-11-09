استشهاد فلسطيني و إصابة 17 برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد فلسطيني و إصابة 17 برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
التاريخ
11/9/2023 2:32:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين(بترا) - استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 17 آخرون، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها استشهاد الشاب عزمي قدري حطاب (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في البطن، أطلقها عليه جنود الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم بلاطة ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، أصيب إثرها 18 مواطنا بالرصاص الحي، أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة، وأعلن لاحقا عن استشهاد أحدهم.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
09/11/2023 20:14:59
MENAFN09112023000117011021ID1107402954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.