نساء الأردن تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)-وفاء زيناتيه- وقعّت نساء أردنيات، مثلنّ مختلف القيادات النسائية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف المحافظات،رسالة اليوم بعنوان "تضامن نساء الأردن مع نساء فلسطين"، داعيات المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ‏في قطاع غزة.

وسيتم توجيه رسالة التضامن هذه الممهورة بأسماء نساء أردنيات من مختلف المواقع الرسمية والأهلية، للأمين العام للأمم المتحدة، وللمقررة الأممية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية.

ودعت رسالة التضامن المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، وضمان المحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، كما ونصت على حماية المدنيين وضمان سلامة النساء والأطفال كونهم الأكثر تضررا في هذه الحرب، وخُتمت الرسالة، بأنه تقتضي العدالة، أن تنعم المرأة الفلسطينية بحياة آمنة مستقرة لها ولأطفالها كغيرها من نساء العالم.

وجاء إطلاق هذه الرسالة، ضمن فعالية دعم ومؤازرة نساء فلسطين في مواجهة العدوان على غزة التي نظمتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس في المركز الثقافي الملكي، وبحضور وزراء ونوّاب وأعيان وقيادات نسائية من مختلف القطاعات الرسمية والمدنية.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن يقف اليوم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، كما كان دائما، رأس حربة دفاعا عن فلسطين.

وأضافت قائلة: "جلالة الملك عبدالله الثاني أعلنها مرارا أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين، ونحن جميعا نقف خلف سيد البلاد، فبوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف".

وأكّدت بني مصطفى، أن النساء الأردنيات يقفنّ اليوم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، والجهود الدبلوماسية الجبارة التي تبذلها الدولة الأردنية قيادة وحكومة لوقف الحرب على غزة، كما

وعبّرت عن اعتزازها وافتخارها بموقف جلالة الملك رانيا العبدالله، وقالت: "إن جلالة الملكة اختارت الحديث عندما صمت الكثير واختارت المواجهة بكل شجاعة وثبات للدفاع عن أعدل قضية عرفتها البشرية، لتفند وتدحض كل المغالطات والادعاءات المنحازة".

وحيّت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، صمود المرأة الفلسطينية المكافحة المناضلة، وقالت، إن هذه الفعالية تأتي في الوقت الذي تتهيأ فيه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني في العالم للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

ودعت علي، لتوجيه الحملة الدولية هذا العام نحو تسليط الضوء على العنف الممارس ضد غزة ونساءها وأطفالها وشبابها وشيوخها، كما ودعت نساء العالم في إطار الحملة وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام إلى التكاتف والوقوف مع الفلسطينيين.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن: "إن المركز اتخذ في إطار رصده لهذه الحرب الآثمة منهج المقاربة للانتهاكات التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء المعايير الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الصادرة عن الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة؛ ليخرج بعريضة ولائحة اتهام حقوقية تبين وجه المخالفات القانونية فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الكيان المحتل بحق الأشقاء في قطاع غزة في القانون الدولي تم إرسالها الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وللأمين العام للأمم المتحدة وللمؤسسات والآليات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة وسفارات الدول في الأردن ومؤسسات الأمم المتحدة".

إلى ذلك، شكرت وزيرة شؤون المرأة في فلسطين، آمال حمد، في كلمة مسجلة، القيادة والحكومة الأردنية والشعب الأردني على المواقف المشرفة والمسؤولة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف منذ بدء العدوان على كافة المستويات.

وتضمنت الفعالية، جلسة بعنوان "العدوان الإسرائيلي على غزة – كارثة إنسانية ومعاناة مضاعفة للنساء والأطفال"، تحدّث فيها المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمّار دويك، ورئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب النائب فراس العجارمة، ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، والرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد.

وأكّد المشاركون في الجلسة، أهمية رسالة "تضامن نساء الأردن مع نساء فلسطين"، بكونها رسالة تعاضد ومساندة ودعم لنساء فلسطين ولنضال الشعب الفلسطيني في الصمود على أرضه ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، وإيقاف الحرب والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

كما وتضمنت فعالية الدعم، عرضا لفيديو قصير حول القانون الدولي ومعاناة نساء وأطفال فلسطين جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

--(بترا)

وز/م ق/ح أ

09/11/2023 19:39:14