البيت الأبيض: هدنة لـ4 ساعات يوميًا في شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 تشرين الثاني (بترا) - قالت تقارير صحفية منسوبة الى البيت الأبيض اليوم، إن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لـ4 ساعات يوميًا في شمال قطاع غزة.
وعزت الأنباء إلى المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه سيتم الإعلان عن فترات التوقف المؤقتة مسبقًا قبل 3 ساعات من بدايتها، مضيفًا أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم.
ووصف البيت الأبيض "الهدن المؤقتة" بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا من جديد أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفًا لإطلاق النار في غزة حاليًا.
وأشار كيري إلى أن واشنطن تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميًا.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
09/11/2023 19:49:09
MENAFN09112023000117011021ID1107402952
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