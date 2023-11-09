البيت الأبيض: هدنة لـ4 ساعات يوميًا في شمال قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 تشرين الثاني (بترا) - قالت تقارير صحفية منسوبة الى البيت الأبيض اليوم، إن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لـ4 ساعات يوميًا في شمال قطاع غزة.

وعزت الأنباء إلى المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه سيتم الإعلان عن فترات التوقف المؤقتة مسبقًا قبل 3 ساعات من بدايتها، مضيفًا أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم.

ووصف البيت الأبيض "الهدن المؤقتة" بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا من جديد أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفًا لإطلاق النار في غزة حاليًا.

وأشار كيري إلى أن واشنطن تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميًا.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

09/11/2023 19:49:09