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الكرك: مبادرة عن تحصين الجبهة الداخلية دعما لصمود أهل غزة

11/9/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية جماعة الإخوان المسلمين، فرع الكرك ضمن مبادرتها: ملتقى "تحصين الجبهة الداخلية والدعم لصمود غزة" دعما للموقف الرسمي والشعبي من حرب غزة.
وأكد المراقب العام للجمعية محمد القطاونة، ضرورة تمتين الجبهة الداخلية و ضرورة دعم إخواننا في غزة و الاهتمام بإعداد الجيل إعدادا متينا على حب الوطن والدفاع عنه وعن حمى فلسطين قضية المسلمين الأولى.
كما تحدث نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الهيئة الإدارية في الكرك عبدالمجيد الليمون، عن ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب مع الموقف الأردني الثابت والراسخ في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية.
وبينت الناشطة نسرين الشواورة أن هذه المعركة نخوضها في مجالات عدة منها السياسية والتربوية وتعزيز الوعي بالحس الوطني والانتماء.
كما بينت ثبات موقف الأردن الرسمي والشعبي المتقدم في الدفاع عن قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني تاريخيا.
وأشار الشيخ سميح الطراونة، إلى قوة إيمان أبناء غزة، إلى موقع الأردن القريب من فلسطين، وعظم أجر الرباط فيه باعتباره بوابة الفتح وأرض الحشد والرباط.
وثمن المشاركون موقف جلالة الملك في الوقوف الى جانب إخواننا في غزة وخطابه القوي أمام العالم بشأن إدانة هذه الحرب وضرورة وقفها رعاية لحق المدنيين والإنسانية ووقف ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدوا تقديرهم لإجراءات الحكومة في سحب السفير الأردني، وعدم استقبال السفير الإسرائيلي، حتى وقف العدوان.
وطالبوا ضرورة اتخاذ إجراءات وخيارات تسهم بالتخفيف عن أهلنا في غزة.
وأكد نصري محادين، خلال إدارته الملتقى، ضرورة التفاعل مع كل ما من شأنه دعم غزة وأهلها، وأن سياسة جمعية جماعة الإخوان هي التشابك والتشارك مع كل المخلصين من أهل هذا الوطن في تأكيد لحمة الصف الداخلي والدعم الكامل لأهلنا في فلسطين عموما وغزة خصوصا.
--(بترا)
ع ج/م د/ح أ
09/11/2023 19:18:55

MENAFN09112023000117011021ID1107402950

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