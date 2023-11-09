الكرك: مبادرة عن تحصين الجبهة الداخلية دعما لصمود أهل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية جماعة الإخوان المسلمين، فرع الكرك ضمن مبادرتها: ملتقى "تحصين الجبهة الداخلية والدعم لصمود غزة" دعما للموقف الرسمي والشعبي من حرب غزة.
وأكد المراقب العام للجمعية محمد القطاونة، ضرورة تمتين الجبهة الداخلية و ضرورة دعم إخواننا في غزة و الاهتمام بإعداد الجيل إعدادا متينا على حب الوطن والدفاع عنه وعن حمى فلسطين قضية المسلمين الأولى.
كما تحدث نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الهيئة الإدارية في الكرك عبدالمجيد الليمون، عن ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب مع الموقف الأردني الثابت والراسخ في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية.
وبينت الناشطة نسرين الشواورة أن هذه المعركة نخوضها في مجالات عدة منها السياسية والتربوية وتعزيز الوعي بالحس الوطني والانتماء.
كما بينت ثبات موقف الأردن الرسمي والشعبي المتقدم في الدفاع عن قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني تاريخيا.
وأشار الشيخ سميح الطراونة، إلى قوة إيمان أبناء غزة، إلى موقع الأردن القريب من فلسطين، وعظم أجر الرباط فيه باعتباره بوابة الفتح وأرض الحشد والرباط.
وثمن المشاركون موقف جلالة الملك في الوقوف الى جانب إخواننا في غزة وخطابه القوي أمام العالم بشأن إدانة هذه الحرب وضرورة وقفها رعاية لحق المدنيين والإنسانية ووقف ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدوا تقديرهم لإجراءات الحكومة في سحب السفير الأردني، وعدم استقبال السفير الإسرائيلي، حتى وقف العدوان.
وطالبوا ضرورة اتخاذ إجراءات وخيارات تسهم بالتخفيف عن أهلنا في غزة.
وأكد نصري محادين، خلال إدارته الملتقى، ضرورة التفاعل مع كل ما من شأنه دعم غزة وأهلها، وأن سياسة جمعية جماعة الإخوان هي التشابك والتشارك مع كل المخلصين من أهل هذا الوطن في تأكيد لحمة الصف الداخلي والدعم الكامل لأهلنا في فلسطين عموما وغزة خصوصا.
--(بترا)
ع ج/م د/ح أ
09/11/2023 19:18:55
MENAFN09112023000117011021ID1107402950
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