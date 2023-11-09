مؤتمر باريس يدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني(بترا)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "العمل من أجل وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإنساني حول غزة الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس، وفق قناة فرانس 24 .

وطالبت منظمات دولية ووكالات إغاثة بدورها في المؤتمر بوقف فوري لإطلاق النار من أجل إنهاء "نزيف الأرواح" في غزة، محذرة من أن الوضع قد يخرج سريعا عن نطاق السيطرة.

وقال ماكرون في المؤتمر الذي عقد في الاليزيه "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين، لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".

إلى ذلك، أعلن ماكرون أن بلاده ستخصص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو.

وأضاف خلال افتتاح المؤتمر "أدعو اليوم أيضا كل الدول الحاضرة إلى زيادة مساهماتها المالية للسكان المدنيين الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة"، مذكرا بأن الأمم المتحدة قدرت حاجات سكان غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار.

كما رحب ماكرون بالمبادرات المختلفة مثل إنزال الأردن معدات صحية إلى غزة جوا وإنشاء الإمارات مستشفى ميدانيا واقتراح الرئيس القبرصي إقامة ممر بحري والاتحاد الأوروبي جسر جوي.

وقال رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية محمد أشتية أمام المؤتمر "معاناة الفلسطينيين مستمرة منذ 75 عاما، الوقت ثمين، ستة أطفال يقتلون في الساعة" في غزة، مطالبا بـ"وضع حد للمعايير المزدوجة".

من جهتها، استنكرت مصر خلال المؤتمر "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس" منددا بـ"اهتزاز" في "الضمير العالمي".

ويهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و"تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات"، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.

واستضافت فرنسا المؤتمر الإنساني لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة، وهو أمر أصبح شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

09/11/2023 19:14:35