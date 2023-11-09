إيطاليا: استئناف العملية السياسية الأفق الوحيد لحل دائم لأزمة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- رأت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، أن "استئناف العملية السياسية هو الأفق الوحيد المعقول للتوصل إلى حل دائم للأزمة" في الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه "من الضروري إعادة تنشيط التطلعات إلى حل الدولتين المتعايشتين في إطار الاعتراف المتبادل بالحقوق الأساسية، وحق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطنهم وحق إسرائيل في التعايش والازدهار في سلام وأمن".
وأعاد تاياني، في تصريح اليوم الخميس نقلته وكالة آكي الإيطالية ، ـ"إن البحث عن السلام والأمن في الشرق الأوسط سيكون إحدى الأولويات الرئيسية للرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى العام المقبل".
وقال الوزير، إن "تعزيز دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية يكتسي أهمية حيوية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
09/11/2023 19:11:47
MENAFN09112023000117011021ID1107402947
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