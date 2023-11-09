إيطاليا: استئناف العملية السياسية الأفق الوحيد لحل دائم لأزمة الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- رأت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، أن "استئناف العملية السياسية هو الأفق الوحيد المعقول للتوصل إلى حل دائم للأزمة" في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه "من الضروري إعادة تنشيط التطلعات إلى حل الدولتين المتعايشتين في إطار الاعتراف المتبادل بالحقوق الأساسية، وحق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطنهم وحق إسرائيل في التعايش والازدهار في سلام وأمن".

وأعاد تاياني، في تصريح اليوم الخميس نقلته وكالة آكي الإيطالية ، ـ"إن البحث عن السلام والأمن في الشرق الأوسط سيكون إحدى الأولويات الرئيسية للرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى العام المقبل".

وقال الوزير، إن "تعزيز دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية يكتسي أهمية حيوية".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

09/11/2023 19:11:47