الكرك: تخريج المشاركين في البرنامج التدريبي للريادة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 9 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات أهمية اكتساب الشباب والشابات المهارات اللازمة لتطوير أفكارهم الريادية والتميز والابتكار في كل المجالات الحياتية .
وقال النعيمات خلال رعايته اليوم الخميس حفل تخريج المشاركين في برنامج تأهيل القدرات والمهارات المالية المنفذ من قبل مركز تطوير الأعمال ومركز الريادة والابتكار في الجامعة، إن الجامعة تعمل لتوفير البيئة الملائمة لخدمة قطاع الشباب والشابات من خلال الدورات التدريبية وتنمية المجتمع المحلي والتشاركية الفاعلة مع العديد من المؤسسات والمراكز التطويرية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الذي يعول على الشباب في رسم مستقبل الوطن والمشاركة في القرارات التنموية التي تصب خدمة للوطن والمواطن.
وثمن الجهد الكبير لمركز تطوير الأعمال، ممثلًا برئيسه الوزير الأسبق نايف أستيتيه وكوادره المختلفة وتعاونه التام مع الجامعة لإنجاح مثل هذه الدورات رغم قصر فترتها.
من جانبه، أكد مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية حرص رئاسة الجامعة على تطوير القدرات والمهارات الشبابية من خلال العديد من البرامج والإستراتيجيات الطموحة التي ترعاها الجامعة الى جانب شركائها من مختلف المنظمات والهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية،
من جانبه، أوضح مدير المشاريع للمبادرات يحيى بيبرس الدور الكبير الذي تسهم به جامعة مؤتة في استضافة مثل هذه الدورات التي يحرص مركز تطوير الأعمال على تنفيذها في مختلف المؤسسات التعليمية والخدمية وبما ينعكس إيجابًا على القطاع الشبابي .
--(بترا)
م ع/م ق/ح أ
09/11/2023 19:10:04
MENAFN09112023000117011021ID1107402946
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