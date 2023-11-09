الكرك: تخريج المشاركين في البرنامج التدريبي للريادة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 9 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات أهمية اكتساب الشباب والشابات المهارات اللازمة لتطوير أفكارهم الريادية والتميز والابتكار في كل المجالات الحياتية .

وقال النعيمات خلال رعايته اليوم الخميس حفل تخريج المشاركين في برنامج تأهيل القدرات والمهارات المالية المنفذ من قبل مركز تطوير الأعمال ومركز الريادة والابتكار في الجامعة، إن الجامعة تعمل لتوفير البيئة الملائمة لخدمة قطاع الشباب والشابات من خلال الدورات التدريبية وتنمية المجتمع المحلي والتشاركية الفاعلة مع العديد من المؤسسات والمراكز التطويرية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الذي يعول على الشباب في رسم مستقبل الوطن والمشاركة في القرارات التنموية التي تصب خدمة للوطن والمواطن.

وثمن الجهد الكبير لمركز تطوير الأعمال، ممثلًا برئيسه الوزير الأسبق نايف أستيتيه وكوادره المختلفة وتعاونه التام مع الجامعة لإنجاح مثل هذه الدورات رغم قصر فترتها.

من جانبه، أكد مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية حرص رئاسة الجامعة على تطوير القدرات والمهارات الشبابية من خلال العديد من البرامج والإستراتيجيات الطموحة التي ترعاها الجامعة الى جانب شركائها من مختلف المنظمات والهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية،

من جانبه، أوضح مدير المشاريع للمبادرات يحيى بيبرس الدور الكبير الذي تسهم به جامعة مؤتة في استضافة مثل هذه الدورات التي يحرص مركز تطوير الأعمال على تنفيذها في مختلف المؤسسات التعليمية والخدمية وبما ينعكس إيجابًا على القطاع الشبابي .

--(بترا)

م ع/م ق/ح أ

09/11/2023 19:10:04