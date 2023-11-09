توقف الخدمات بمستشفيي النصر والرنتيسي بغزة
التاريخ
11/9/2023 2:32:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- أكد الدكتور مصطفى الكلحلوت، مدير مستشفى الرنتيسي والنصر للأطفال في مدينة غزة توقف الخدمات في المستشفيين، مشيرًا إلى وفاة أحد الأطفال.
وطالب الكلحلوت بحماية المستشفى والطواقم والمرضى.
من جهته أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة خروج جمعية بنك الدم بمدينة غزة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المركز من قبل قوات الاحتلال.
--(بترا)
ا ش/م ق/اح
09/11/2023 18:35:37
MENAFN09112023000117011021ID1107402945
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