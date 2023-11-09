توقف الخدمات بمستشفيي النصر والرنتيسي بغزة

غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- أكد الدكتور مصطفى الكلحلوت، مدير مستشفى الرنتيسي والنصر للأطفال في مدينة غزة توقف الخدمات في المستشفيين، مشيرًا إلى وفاة أحد الأطفال. وطالب الكلحلوت بحماية المستشفى والطواقم والمرضى. من جهته أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة خروج جمعية بنك الدم بمدينة غزة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المركز من قبل قوات الاحتلال. --(بترا) ا ش/م ق/اح 09/11/2023 18:35:37

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