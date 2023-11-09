انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر لجمعية أطباء السكري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- افتتح مندوب وزير الصحة، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الاولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول اليوم الخميس، المؤتمر العاشر للجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم والسكري وأمراض الإستقلاب.

ويعقد إلى جانب المؤتمر، المؤتمر الأردني الفلسطيني الثالث المشترك، والمشترك الأول للجمعية مع جمعية أطباء هشاشة العظام، والمؤتمر الأول للأكاديمية الدولية لأبحاث الغدد الصم والسكري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الدولية لأبحاث الغدد الصم والسكري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي من اعرق واقدم الأكاديميات الطبية على مستوى العالم.

وقال الشبول إن المؤتمر يكتسب أهميته من خلال مناقشة للعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بأمراض السكري ومضاعفاته، وطرق المعالجة الحديثة وأمراض الغدة الدرقية وسرطانات الغدد الصم الأخرى، وأمراض الغدد الكظرية وهشاشة العظام ونقص فيتامين "د"، وغيرها من المواضيع التي تهم الأطباء في الأردن والمنطقة في هذا المجال.

وأضاف، ان أعداد مرضى السكري بازدياد سواء عالمياً أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن يستقرئ هذا الواقع، يستطيع التنبؤ بارتفاع الأعداد مستقبلاً إذا لم نلجأ إلى وسائل وقائية للحد منه.

وأشار الشبول الى انه يقع على عاتقنا جميعاً في القطاع الصحي الأردني مسؤولية التوعية بهذا المرض وخطورته ومضاعفاته، حيث تُعد برامج التوعية العامة الفعالة عنصراً أساسياً يوجه على شكل رسائل واضحة وسهلة الفهم.

وبين أن وزارة الصحة وضعت إستراتيجية وطنية لمرضى السكري، لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في مستشفياتها، وأنشأت مراكز متخصصة لمعالجة هذا الداء ومضاعفاته في مستشفيي الأمير حمزة والبشير، وافتتحت عدداً من العيادات لخدمة مرضى السكري في مختلف محافظات المملكة لتقديم أفضل العلاجات الحديثة، وستستمر بالتعاون كافة الشركاء في القطاع الطبي بتحسين مستوى خدماتها الصحية المقدمة، وتطوير البنى التحتية الممكنة لذلك.

بدوره قال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور عبدالكريم الخوالدة، إن الجائحة الحقيقية التي تجتاح مجتمعنا هي مرض السكري، مشيرا الى أن مرض السكري يصيب ما يقارب نصف المواطنين فوق عمر الاربعين ويرافقهم طيلة العمر عدا ما يخلفه من أضرار على أعضاء الجسم ما يحتاج إلى جهد كبير في التقييم والعلاج و المتابعة لمنع حدوث مضاعفاته الحادة والمزمنة.

وبين أن الجمعية عملت بجهود منتسبيها على تطوير هذا الاختصاص الطبي الهام ومتابعة الأبحاث العلمية و أحدث المستجدات في هذا المجال من أجل تعزيز قدرات أطباء أمراض الغدد الصم والسكري والذي انعكس إيجابيا على جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى.

من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور منذر المومني، إن مرض السكري ينتشر انتشارا كبيرا في بلدنا حيث تصل أعداد المصابين بمرض السكري أو ما قبل السكري بين البالغين في الاردن بين 2-4 ملايين حسب الدراسات المنشورة ما يحتم النظر جديا لكل ما تخفيف انتشاره و السيطرة على مضاعفاته و التقليل من العبء الكبير الناتج عن ذلك على نظامنا الصحي.

أوضاف، إن المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتشخيص وعلاج مرض السكري والمضاعفات المتعلقة به وأمراض الغدد الصم المتعددة إضافة إلى جلسات خاصة تناقش أمراض الغدد الصم و السكري و التقنيات الحديثة المستخدمة في علاجه لدى الأطفال وجلسة خاصة تُعنى بتشخيص أمراض هشاشة العظام بالتعاون مع جمعية أطباء هشاشة العظام الاردنية.

وأشار الى أن المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام يشتمل على 7 جلسات علمية تقدم من خلالها 24 محاضرة علمية و 20 ندوة علمية بالتعاون مع الشركاء في شركات الأدوية والأجهزة الطبية.

من جهته، تطرق نقيب الأطباء زياد الزعبي إلى الجهود التي تبذلها النقابة لتقديم المساعدة للجرحى قطاع غزة، وعزمها بالتعاون مع النقابات المهنية إقامة مستشفى ميداني فيه.

وأكد مدير مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة الدكتور موفق الحياري، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أهمية مواكبة المستجدات العلمية والطبية التي من شأنها رفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى والتخفيف من مشاكل الإصابة بالسكري ومضاعفاته.

--(بترا)

ع ح /م ق/

09/11/2023 18:32:05