اجتماع في العقبة الاقتصادية يبحث الخطط الشمولية لقطاع المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 9 تشرين الثاني (بترا) أمين المعايطه - بحث أجتماع عُقد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس، بحضور وزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز ، الخطط الشمولية لقطاع المياه والمشاريع الاستثمارية المنوي تنفيذها في العقبة .

وحضر الاجتماع، مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اندرو ماكين، ونائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة .

وتم خلال الاجتماع استعراض مسودة الخطة الشمولية لشركة مياه العقبة المنفذة بتمويل من الوكالة الأميركية فيما يتعلق بخدمات المياه ضمن المنطقة الخاصة، ومناقشة المستجدات والمتطلبات لخدمات المياه والصرف الصحي وبما يحقق أهداف سلطة منطقة العقبة الخاصة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، حيث تم تسليط الضوء على توقعات الطلب والتزويد حتى عام 2040 وسيناريوهات التعامل معها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع الممولّة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمحافظة العقبة وقيمتها 85 مليون دولار تقريباً، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية للخط الناقل من حوض الديسي بمقدار 12 مليون متر مكعب سنوياً والذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2025 .

وناقش الاجتماع مشاريع الوكالة الأميركية لتحسين منظومتي المياه والصرف الصحي وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه المعالجة والتي من المتوقع أن يتم استكمالها بنهاية العام 2025، إضافة إلى مستجدات مشروع الناقل الوطني وأهميته لتلبية الطلب على المياه مع حلول العام 2030.

وأشار وزير المياه والريّ إلى أهمية الإسراع في إصدار الخطة الشمولية وتطبيق مخرجاتها وتوصياتها بجهود مشتركة من كافة الأطراف، كون ذلك يخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تقديم كافة أنواع الخدمات.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز بجهود وزارة المياه والريّ وشركة مياه العقبة ودورها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وبما يتماشى مع خطط سلطة المنطقة الخاصة والحكومة الأردنية تحقيقاً لرؤية التحول الرقمّي وأتمتة الخدمات.

وأكد الفايز أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المياه والريّ وشركة مياه العقبة والوكالة الأميركية للتعاون الدولي في تطوير وتحسين قطاع المياه في منطقة العقبة الخاصة، مشيرًا إلى أهمية مشروع إعداد المخطط الشمولي المائيّ في العقبة بالتوازي مع المخطط الشمولي الحضرّي والمخطط الشمولي الاجتماعي لمنطقة العقبة لجعلها منطقة جاذبة للاستثمار ضمن أفضل الممارسات العالمية لتخطيط المدن.

ونوه الفايز إلى التنسيق المشترك بين السلطة والجهات المعنية في إعداد المخطط الشمولي لقطاع المياه لتلبية احتياجات مدينة العقبة المستقبلية من المياه للمواطنين وكافة القطاعات السياحية والصناعية والزراعية، لافتًا إلى ضرورة تأهيل وزيادة قدرة محطات ضخ المياه والشبكات والآبار المائية التي تغذي مدينة العقبة ولواء القويرة.

وشدد الفايز على عملية التسهيل وتسريع وتيرتها على المراجعين والمستثمرين وبالذات ما تم الإعلان عنه اليوم من إطلاق تطبيق مياه العقبة المحوسّب والمنظومة الذكية لشركة مياه العقبة.

--(بترا)

ا م/م ق/اح

09/11/2023 18:31:38