اجتماع في العقبة الاقتصادية يبحث الخطط الشمولية لقطاع المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 9 تشرين الثاني (بترا) أمين المعايطه - بحث أجتماع عُقد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس، بحضور وزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز ، الخطط الشمولية لقطاع المياه والمشاريع الاستثمارية المنوي تنفيذها في العقبة .
وحضر الاجتماع، مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اندرو ماكين، ونائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة .
وتم خلال الاجتماع استعراض مسودة الخطة الشمولية لشركة مياه العقبة المنفذة بتمويل من الوكالة الأميركية فيما يتعلق بخدمات المياه ضمن المنطقة الخاصة، ومناقشة المستجدات والمتطلبات لخدمات المياه والصرف الصحي وبما يحقق أهداف سلطة منطقة العقبة الخاصة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، حيث تم تسليط الضوء على توقعات الطلب والتزويد حتى عام 2040 وسيناريوهات التعامل معها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع الممولّة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمحافظة العقبة وقيمتها 85 مليون دولار تقريباً، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية للخط الناقل من حوض الديسي بمقدار 12 مليون متر مكعب سنوياً والذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2025 .
وناقش الاجتماع مشاريع الوكالة الأميركية لتحسين منظومتي المياه والصرف الصحي وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه المعالجة والتي من المتوقع أن يتم استكمالها بنهاية العام 2025، إضافة إلى مستجدات مشروع الناقل الوطني وأهميته لتلبية الطلب على المياه مع حلول العام 2030.
وأشار وزير المياه والريّ إلى أهمية الإسراع في إصدار الخطة الشمولية وتطبيق مخرجاتها وتوصياتها بجهود مشتركة من كافة الأطراف، كون ذلك يخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تقديم كافة أنواع الخدمات.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز بجهود وزارة المياه والريّ وشركة مياه العقبة ودورها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وبما يتماشى مع خطط سلطة المنطقة الخاصة والحكومة الأردنية تحقيقاً لرؤية التحول الرقمّي وأتمتة الخدمات.
وأكد الفايز أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المياه والريّ وشركة مياه العقبة والوكالة الأميركية للتعاون الدولي في تطوير وتحسين قطاع المياه في منطقة العقبة الخاصة، مشيرًا إلى أهمية مشروع إعداد المخطط الشمولي المائيّ في العقبة بالتوازي مع المخطط الشمولي الحضرّي والمخطط الشمولي الاجتماعي لمنطقة العقبة لجعلها منطقة جاذبة للاستثمار ضمن أفضل الممارسات العالمية لتخطيط المدن.
ونوه الفايز إلى التنسيق المشترك بين السلطة والجهات المعنية في إعداد المخطط الشمولي لقطاع المياه لتلبية احتياجات مدينة العقبة المستقبلية من المياه للمواطنين وكافة القطاعات السياحية والصناعية والزراعية، لافتًا إلى ضرورة تأهيل وزيادة قدرة محطات ضخ المياه والشبكات والآبار المائية التي تغذي مدينة العقبة ولواء القويرة.
وشدد الفايز على عملية التسهيل وتسريع وتيرتها على المراجعين والمستثمرين وبالذات ما تم الإعلان عنه اليوم من إطلاق تطبيق مياه العقبة المحوسّب والمنظومة الذكية لشركة مياه العقبة.
--(بترا)
ا م/م ق/اح
09/11/2023 18:31:38
MENAFN09112023000117011021ID1107402943
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