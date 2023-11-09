العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة الكويتية التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 9 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم، اليوم الخميس، والسفير الكويتي حمد المري، سبل التعاون في المجالات التعليمية والثقافية مع دولة الكويت الشقيقة.

وتناول الجانبان بحضور رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت الدكتور حمود القشعان والقنصل الكويتي فهد العنزي، أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة.

وثمَّن السفير الكويتي مخرجات الجامعة وتحقيقها للمعايير العالمية، مشيدا بالمستوى المتميز للطلبة الكويتيين من خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي يدل على اهتمام الجامعة ورعايتها لطلبتها.

وقال المري، إن السفارة حريصة على التواصل الدائم مع إدارة الجامعة والتعاون من أجل متابعة شؤون الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة، بما يسهم بانخراطهم مع الطلبة والمجتمع المحلي.

بدوره، أكد السالم خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين الأردن والكويت، مشيدًا بحرص السفارة والملحقية الثقافية الكويتية في عمان على التواصل المستمر مع إدارة الجامعة والطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية، ومتابعة مسيرتهم الدراسية، مشددًا على تسخير إمكانات الجامعة كافة من أجل خدمة طلبتها على اختلاف جنسياتهم.

وأثنى السالم على الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي طلبتها جل عنايتها واهتمامها وتسعى لإعدادهم وتنمية مهاراتهم، وتسليحهم بالعلوم والمعارف، ليكونوا خير سفراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وخلال زيارته للجامعة، التقى السفير الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة، ودار حوار موسع تم من خلاله الإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، ومناقشة عدد من القضايا التي تهمهم.

--(بترا)

ب و/م د/اح

09/11/2023 17:28:41