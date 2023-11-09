العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة الكويتية التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 9 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم، اليوم الخميس، والسفير الكويتي حمد المري، سبل التعاون في المجالات التعليمية والثقافية مع دولة الكويت الشقيقة.
وتناول الجانبان بحضور رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت الدكتور حمود القشعان والقنصل الكويتي فهد العنزي، أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة.
وثمَّن السفير الكويتي مخرجات الجامعة وتحقيقها للمعايير العالمية، مشيدا بالمستوى المتميز للطلبة الكويتيين من خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي يدل على اهتمام الجامعة ورعايتها لطلبتها.
وقال المري، إن السفارة حريصة على التواصل الدائم مع إدارة الجامعة والتعاون من أجل متابعة شؤون الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة، بما يسهم بانخراطهم مع الطلبة والمجتمع المحلي.
بدوره، أكد السالم خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين الأردن والكويت، مشيدًا بحرص السفارة والملحقية الثقافية الكويتية في عمان على التواصل المستمر مع إدارة الجامعة والطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية، ومتابعة مسيرتهم الدراسية، مشددًا على تسخير إمكانات الجامعة كافة من أجل خدمة طلبتها على اختلاف جنسياتهم.
وأثنى السالم على الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي طلبتها جل عنايتها واهتمامها وتسعى لإعدادهم وتنمية مهاراتهم، وتسليحهم بالعلوم والمعارف، ليكونوا خير سفراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
وخلال زيارته للجامعة، التقى السفير الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة، ودار حوار موسع تم من خلاله الإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، ومناقشة عدد من القضايا التي تهمهم.
--(بترا)
ب و/م د/اح
09/11/2023 17:28:41
MENAFN09112023000117011021ID1107402941
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