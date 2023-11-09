ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 2.54 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.51 مقابل 92.86 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 3.33 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.11 بالمئة، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.90 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 0.41 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 93.18 مقابل 92.80 لنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى الصعيد السلعي، ساهمت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 0.20 بالمئة، وارتفاع "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.95 بالمئة، و"كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.88 بالمئة" في ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي،
وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر أيلول الماضي للعام الحالي، بنسبة 1.56 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 93.18 مقابل 94.65 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من العام الحالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 0.74 بالمئة، و"كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 15.93 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.81 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م د/
09/11/2023 17:11:47
MENAFN09112023000117011021ID1107402939
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