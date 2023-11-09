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ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي خلال 9 أشهر

11/9/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 2.54 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.51 مقابل 92.86 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 3.33 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.11 بالمئة، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.90 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 0.41 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 93.18 مقابل 92.80 لنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى الصعيد السلعي، ساهمت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 0.20 بالمئة، وارتفاع "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.95 بالمئة، و"كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.88 بالمئة" في ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي،
وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر أيلول الماضي للعام الحالي، بنسبة 1.56 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 93.18 مقابل 94.65 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من العام الحالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 0.74 بالمئة، و"كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 15.93 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.81 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م د/
09/11/2023 17:11:47

MENAFN09112023000117011021ID1107402939

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