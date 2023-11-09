Friday, 10 November 2023 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السكان النيابية تقر مشروع قانون معدل العمل المهني

11/9/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني -(بترا)- أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.
وقال العجارمة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.
وحضر الاجتماع وزيرا الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والعمل ناديا الروابدة، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ونائل الحسامي من غرفة صناعة عمان، وسمارة الخطيب ممثلا عن الاتحاد العام للنقابات، وعدد من المعنين.
من جانبها، قالت الروابدة إن اللجان في وزارة العمل يعتمد طبيعة عملها على التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة، مشيرة إلى أنها لجان فنية مختصة.
إلى ذلك، قالت نمروقة إن مشروع القانون بطبيعة الحال ينظم العلاقة بين الأطراف مع الحفاظ على الحقوق والواجبات فضلا عن تصويب الأوضاع.
بدوره، طالب الحاج توفيق بتوحيد الجهات الرقابية فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت والمهن، مطالبا بأن يتم سريان تنفيذ مشروع القانون بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحضر الاجتماع النواب: نواف الخوالدة، وسليمان أبو يحيى، وعبد الرحيم العوايشة، ويزن الشديفات، وضرار الحراسيس، ونمر السليحات، وعبد المحسيري، وأحمد الخلايلة، وأسماء الرواحنة، ومجحم الصقور.
--(بترا)
م خ/م د/اح
09/11/2023 17:07:09

MENAFN09112023000117011021ID1107402937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث