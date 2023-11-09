السكان النيابية تقر مشروع قانون معدل العمل المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني -(بترا)- أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.

وقال العجارمة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.

وحضر الاجتماع وزيرا الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والعمل ناديا الروابدة، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ونائل الحسامي من غرفة صناعة عمان، وسمارة الخطيب ممثلا عن الاتحاد العام للنقابات، وعدد من المعنين.

من جانبها، قالت الروابدة إن اللجان في وزارة العمل يعتمد طبيعة عملها على التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة، مشيرة إلى أنها لجان فنية مختصة.

إلى ذلك، قالت نمروقة إن مشروع القانون بطبيعة الحال ينظم العلاقة بين الأطراف مع الحفاظ على الحقوق والواجبات فضلا عن تصويب الأوضاع.

بدوره، طالب الحاج توفيق بتوحيد الجهات الرقابية فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت والمهن، مطالبا بأن يتم سريان تنفيذ مشروع القانون بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحضر الاجتماع النواب: نواف الخوالدة، وسليمان أبو يحيى، وعبد الرحيم العوايشة، ويزن الشديفات، وضرار الحراسيس، ونمر السليحات، وعبد المحسيري، وأحمد الخلايلة، وأسماء الرواحنة، ومجحم الصقور.

--(بترا)

م خ/م د/اح

09/11/2023 17:07:09