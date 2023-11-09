الأمير مرعد يلتقي الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا) - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس الأربعاء في مقر المجلس، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا سفينيا شولتسه، وعددًا من أعضاء البرلمان الألماني، بهدف تبادل وجهات النظر مع الحكومة الأردنية بشأن التعاون التنموي المستمر والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في إطار زيارة تقوم بها شولتسه إلى الأردن برفقة عدد من أعضاء البرلمان الألماني للاطلاع على عدد من المشاريع الممولة من قبل الوزارة الاتحادية.

وعرض سموه لمسيرة والجهود والخدمات التي يقدمها الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة والتطور الملموس الذي حققته المملكة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن الاردن الذي كان من أوائل دول المنطقة التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد سموه أنه، وبرغم التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه ما زال أمام الأردن الكثير من التحديات التي تتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها، خاصة في مجال التعليم والحق في العمل والسياحة الميسرة والمشاركة السياسية وغيرها من الملفات.

وتطرق سموه إلى القمة العالمية للإعاقة التي ستنعقد في شهر نيسان عام 2025، والتي ستستضيفها ألمانيا بالشراكة مع الأردن والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، ولفت سموه خلال اللقاء الى أن استضافة المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية للقمة العالمية للإعاقة 2025 تأتي بغية تنبيه قادة العالم إلى الفجوة الكبيرة بين الدول النامية والدول المتقدمة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها أثنت شولتسه على الدور المهم الذي يلعبه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، كما شددت على أهمية أن تركز القمة العالمية للإعاقة على النهج الحقوقي الشمولي في تناول قضايا الإعاقة وليس النهج الرعائي.

بدوره، استعرض أمين عام المجلس الأعلى الدكتور مهند العزة، أهم ما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، مؤكدًا أن القانون وضع الأردن في طليعة الدول التي بدأت بترجمة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسات تشريعية ومؤسسية تعكس الإرادة السياسية للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذا القانون هو أول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، ويكفل تحقيق التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحرياتهم وحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين.

--(بترا)

ح ظ/م د/اح

09/11/2023 17:03:55