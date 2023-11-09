مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من العزلة الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا) -حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الخميس، إسرائيل من العزلة الدولية، "إن لم تتوقف عن انتهاك القانون الدولي في قطاع غزة".
وقال ميشيل في تصريحات متلفزة نقلتها "روسيا اليوم"، إننا "ننصح إسرائيل بمراعاة أحكام القانون الدولي"، مضيفا "لا تهتم إسرائيل بالعزلة عن المجتمع الدولي في مرحلة معينة، ولذلك؛ من المهم بالنسبة لها أن تتعامل مع هذه القواعد بحذر".
وأشار إلى أن الحصار الكامل للقطاع بأكمله لا يتفق مع القانون الدولي، ويجب ضمان حماية المدنيين، مشددا على أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إنشاء الدولتين تعد "أولوية مطلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر دولي حول هذه المسألة في الأسابيع القادمة.
--(بترا)
رصد/ ي ف/م د/اح
09/11/2023 17:00:52
MENAFN09112023000117011021ID1107402935
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