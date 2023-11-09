Friday, 10 November 2023 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من العزلة الدولية

11/9/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا) -حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الخميس، إسرائيل من العزلة الدولية، "إن لم تتوقف عن انتهاك القانون الدولي في قطاع غزة".
وقال ميشيل في تصريحات متلفزة نقلتها "روسيا اليوم"، إننا "ننصح إسرائيل بمراعاة أحكام القانون الدولي"، مضيفا "لا تهتم إسرائيل بالعزلة عن المجتمع الدولي في مرحلة معينة، ولذلك؛ من المهم بالنسبة لها أن تتعامل مع هذه القواعد بحذر".
وأشار إلى أن الحصار الكامل للقطاع بأكمله لا يتفق مع القانون الدولي، ويجب ضمان حماية المدنيين، مشددا على أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إنشاء الدولتين تعد "أولوية مطلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر دولي حول هذه المسألة في الأسابيع القادمة.
--(بترا)
رصد/ ي ف/م د/اح
09/11/2023 17:00:52

MENAFN09112023000117011021ID1107402935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث