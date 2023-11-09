مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من العزلة الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا) -حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الخميس، إسرائيل من العزلة الدولية، "إن لم تتوقف عن انتهاك القانون الدولي في قطاع غزة".

وقال ميشيل في تصريحات متلفزة نقلتها "روسيا اليوم"، إننا "ننصح إسرائيل بمراعاة أحكام القانون الدولي"، مضيفا "لا تهتم إسرائيل بالعزلة عن المجتمع الدولي في مرحلة معينة، ولذلك؛ من المهم بالنسبة لها أن تتعامل مع هذه القواعد بحذر".

وأشار إلى أن الحصار الكامل للقطاع بأكمله لا يتفق مع القانون الدولي، ويجب ضمان حماية المدنيين، مشددا على أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إنشاء الدولتين تعد "أولوية مطلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر دولي حول هذه المسألة في الأسابيع القادمة.

--(بترا)

رصد/ ي ف/م د/اح

09/11/2023 17:00:52