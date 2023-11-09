مجلس محافظة عجلون يخصص 100 ألف دينار للأذان الموحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 9 تشرين الثاني (بترا ) – خصص مجلس محافظة عجلون ضمن موازنته للعام الحالي، مبلغ 100 ألف دينار لمشروع الأذان الموحد في المساجد .
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، إن مشروع الأذان الموحد في مساجد المحافظة، سيتم ربطه من خلال الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الخدمية والتنموية التي ينفذها مجلس المحافظة.
وأكد المومني أن المجلس يسعى إلى إنجاز المشاريع التنموية والملحة ورصد احتياجات جميع القطاعات.
وأشار مدير الأوقاف في المحافظة الدكتور احمد الصمادي، إلى أن المشروع سيكون تحت اشراف اداري وهندسي من لجنة مشكلة من وزارة الأوقاف، لإنجازه قبل نهاية هذا العام، ومعالجة كافة الاختلالات والتشويش الذي كان يطرأ على الأذان الموحد سابقا، مشيرا الى أن مشروع الأذان الموحد سيغطي كافة مساجد المحافظة وعددها 240 مسجدا.
--(بترا )
ع ف/ ف م/اح
09/11/2023 16:24:39
MENAFN09112023000117011021ID1107402934
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