مجلس محافظة عجلون يخصص 100 ألف دينار للأذان الموحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 9 تشرين الثاني (بترا ) – خصص مجلس محافظة عجلون ضمن موازنته للعام الحالي، مبلغ 100 ألف دينار لمشروع الأذان الموحد في المساجد .

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، إن مشروع الأذان الموحد في مساجد المحافظة، سيتم ربطه من خلال الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الخدمية والتنموية التي ينفذها مجلس المحافظة.

وأكد المومني أن المجلس يسعى إلى إنجاز المشاريع التنموية والملحة ورصد احتياجات جميع القطاعات.

وأشار مدير الأوقاف في المحافظة الدكتور احمد الصمادي، إلى أن المشروع سيكون تحت اشراف اداري وهندسي من لجنة مشكلة من وزارة الأوقاف، لإنجازه قبل نهاية هذا العام، ومعالجة كافة الاختلالات والتشويش الذي كان يطرأ على الأذان الموحد سابقا، مشيرا الى أن مشروع الأذان الموحد سيغطي كافة مساجد المحافظة وعددها 240 مسجدا.

--(بترا )

ع ف/ ف م/اح

09/11/2023 16:24:39