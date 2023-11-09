توقيع محضر تعاون مشترك بين القوات المسلحة ونظيرتها البحرينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- وُقّع في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس، محضر تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها البحرينية.
ويهدف محضر التعاون الذي وقَّعه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ورئيس هيئة أركان قوة الدفاع البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين.
وأكد اللواء الركن الحنيطي، عمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة الأردنية مع قوة الدفاع البحريني، والمواقف الموحدة والثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن عقد مثل هذه الاجتماعات تؤكد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.
من جهته، أكد الفريق الركن النعيمي حرص قوة الدفاع البحريني في توطيد العلاقات المتميزة بين الجيشين، وتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل والمواضيع العسكرية المشتركة، معرباً عن اعتزازه بالمواقف الأردنية المشرفة تجاه القضايا الإقليمية في المنطقة.
وفي نهاية الزيارة، دوّن الضيف كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
ل م/م د/اح
09/11/2023 16:22:01
MENAFN09112023000117011021ID1107402933
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