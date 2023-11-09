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توقيع محضر تعاون مشترك بين القوات المسلحة ونظيرتها البحرينية

11/9/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- وُقّع في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس، محضر تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها البحرينية.
ويهدف محضر التعاون الذي وقَّعه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ورئيس هيئة أركان قوة الدفاع البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين.
وأكد اللواء الركن الحنيطي، عمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة الأردنية مع قوة الدفاع البحريني، والمواقف الموحدة والثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن عقد مثل هذه الاجتماعات تؤكد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.
من جهته، أكد الفريق الركن النعيمي حرص قوة الدفاع البحريني في توطيد العلاقات المتميزة بين الجيشين، وتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل والمواضيع العسكرية المشتركة، معرباً عن اعتزازه بالمواقف الأردنية المشرفة تجاه القضايا الإقليمية في المنطقة.
وفي نهاية الزيارة، دوّن الضيف كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
ل م/م د/اح
09/11/2023 16:22:01

MENAFN09112023000117011021ID1107402933

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