اليرموك تنظم وقفة تضامنية مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك اليوم الخميس، مسيرة تضامنية دعما وتضامنا مع أهل غزة.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام مبنى رئاسة الجامعة، رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، وعدد من أعضاء اللجنة، وحشد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

وردد المشاركون في المسيرة التي جابت مختلف شوارع الجامعة وانتهت أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة، هتافات أيدت موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان سافر.

وحيّا المشاركون صمود الأهل والمقاومة في غزة، داعين المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذا العدوان الغاشم.

--(بترا)

م ق/ ف م/اح

09/11/2023 16:20:34