اليرموك تنظم وقفة تضامنية مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك اليوم الخميس، مسيرة تضامنية دعما وتضامنا مع أهل غزة.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام مبنى رئاسة الجامعة، رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، وعدد من أعضاء اللجنة، وحشد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.
وردد المشاركون في المسيرة التي جابت مختلف شوارع الجامعة وانتهت أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة، هتافات أيدت موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان سافر.
وحيّا المشاركون صمود الأهل والمقاومة في غزة، داعين المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذا العدوان الغاشم.
--(بترا)
م ق/ ف م/اح
09/11/2023 16:20:34
MENAFN09112023000117011021ID1107402932
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