الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض السولار والكاز عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع سعر البنزين بنوعية ( 90 و 95), وانخفض سعر السولار والكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر تشرين الاول الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي اعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تشرين الثاني 803.8 دولار للطن، مقارنة بـ 796.3 دولار معدل سعره في تشرين الاول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 851.4 دولار للطن، مقابل 844.7 دولار المسجل في تشرين الاول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 837.3 إلى 804.1 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 877.3 إلى 853.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.7 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 464.8 إلى 449.6 دولار للطن بنسبة انخفاض 3.3 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولار للطن مقارنة بـ 611.3 دولار للطن معدل سعره في تشرين الاول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
الى ذلك، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي الى 87.6 دولار للبرميل، مقارنة بـ 91.2 دولار معدل سعره في تشرين الاول الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 3.9 بالمئة.
--(بترا)
م ف/اح
09/11/2023 16:09:57
MENAFN09112023000117011021ID1107402931
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