الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض السولار والكاز عالميا

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عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع سعر البنزين بنوعية ( 90 و 95), وانخفض سعر السولار والكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر تشرين الاول الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي اعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تشرين الثاني 803.8 دولار للطن، مقارنة بـ 796.3 دولار معدل سعره في تشرين الاول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 851.4 دولار للطن، مقابل 844.7 دولار المسجل في تشرين الاول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة.

وانخفض سعر السولار من 837.3 إلى 804.1 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 877.3 إلى 853.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.7 بالمئة.

وانخفض سعر زيت الوقود من 464.8 إلى 449.6 دولار للطن بنسبة انخفاض 3.3 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولار للطن مقارنة بـ 611.3 دولار للطن معدل سعره في تشرين الاول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.

الى ذلك، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي الى 87.6 دولار للبرميل، مقارنة بـ 91.2 دولار معدل سعره في تشرين الاول الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 3.9 بالمئة.

--(بترا)

م ف/اح

09/11/2023 16:09:57