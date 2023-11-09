الطاقة والجامعة الألمانية تطلقان منصة ابتكار الطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية اليوم الخميس، منصة ابتكار الطاقة (EIP) كأول منصة تعنى بتوفير حلول مستدامة ومبتكرة في المنطقة، لربط الخبراء المختصين بشكل مباشر وسريع وغير ربحي مع الأفراد في القطاعات المختلفة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال الإطلاق، إن المنصة تعتبر فرصة كبيرة لتطوير حلول ابتكارية وواقعية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها عبر استخدام أحدث تقنيات الطاقة الممكنة وتوفير حلول مستدامة ومبتكرة وموفرة لجميع الأطراف من خلال الربط ما بين خبراء ومختصين من المجالات كافة المرتبطة بالطاقة وأفراد تلك القطاعات بشكل مباشر وسريع وغير ربحي.
وثمن الخرابشة الشراكة الفاعلة بين الجامعة الألمانية والوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وفريق المنصة للعمل سويا لإيجاد حلول للتحديات ليس على المستوى المحلي فقط، داعيا الى توفير الدعم المستمر لتوسيع نطاق عمل المنصة إقليميا.
وأكد رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي امتلاك الجامعة للكادر المتخصص الذي سيخدم متطلبات المنصة من خلال التشبيك مع الشركاء كافة، لتوفير حلول ابتكارية للتحديات التي تستقبلها المنصة.
من جانبه، قدم مدير مشروع منصة ابتكار الطاقة الدكتور أيمن البطاينة شرحا عن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة للقطاعات المستهدفة من حيث تقديم الدعم والاستشارة والنصائح لزيادة كفاءة الطاقة، وتوفير الموارد التعليمية، والتدريب عبر الإنترنت بالإضافة إلى تقييم الطاقة الأولي وتقديم مساعدة في التدقيق الطاقي وإعداد تقارير خاصة حول استخدام الطاقة وجدوى تركيب الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للقاء والتواصل وتبادل المعارف.
ونوه البطاينة إلى أن المنصة تقوم بتسهيل الوصول إلى أحدث تقنيات الطاقة للخبراء في مجال الطاقة وتوفير الفرص لاكتساب الخبرة العملية والإسهام بطرح الحلول المستدامة والموفرة للطاقة والتعرف على مشاريع الطاقة المتنوعة والاطلاع على لوائح وسياسات الصناعة وما يستجد منها.
وتسعى المنصة الى دعم ثقافة الابتكار باعتبارها محورا ديناميكيا لدعم الشركاء في مواجهة التحديات المستمرة في مجال الطاقة وتشبيك الأفراد والمنظمات لتبادل المعرفة والأفكار والنقاشات والخبرات وتوجيهها بالشكل السليم للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام للطاقة وبأقل التكاليف للقطاعات كافة في المملكة.
وحضر الاطلاق أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ومدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، ومدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبدالغني ومدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف المهندس هشام المومني، ومندوبة السفير الألماني في الأردن وفريق إدارة منصة ابتكار الطاقة في الجامعة الألمانية الأردنية.
رابط منصة ابتكار الطاقة: edu
--(بترا)
م ف/اح
09/11/2023 16:05:40
MENAFN09112023000117011021ID1107402930
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