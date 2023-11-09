الطاقة والجامعة الألمانية تطلقان منصة ابتكار الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية اليوم الخميس، منصة ابتكار الطاقة (EIP) كأول منصة تعنى بتوفير حلول مستدامة ومبتكرة في المنطقة، لربط الخبراء المختصين بشكل مباشر وسريع وغير ربحي مع الأفراد في القطاعات المختلفة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال الإطلاق، إن المنصة تعتبر فرصة كبيرة لتطوير حلول ابتكارية وواقعية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها عبر استخدام أحدث تقنيات الطاقة الممكنة وتوفير حلول مستدامة ومبتكرة وموفرة لجميع الأطراف من خلال الربط ما بين خبراء ومختصين من المجالات كافة المرتبطة بالطاقة وأفراد تلك القطاعات بشكل مباشر وسريع وغير ربحي.

وثمن الخرابشة الشراكة الفاعلة بين الجامعة الألمانية والوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وفريق المنصة للعمل سويا لإيجاد حلول للتحديات ليس على المستوى المحلي فقط، داعيا الى توفير الدعم المستمر لتوسيع نطاق عمل المنصة إقليميا.

وأكد رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي امتلاك الجامعة للكادر المتخصص الذي سيخدم متطلبات المنصة من خلال التشبيك مع الشركاء كافة، لتوفير حلول ابتكارية للتحديات التي تستقبلها المنصة.

من جانبه، قدم مدير مشروع منصة ابتكار الطاقة الدكتور أيمن البطاينة شرحا عن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة للقطاعات المستهدفة من حيث تقديم الدعم والاستشارة والنصائح لزيادة كفاءة الطاقة، وتوفير الموارد التعليمية، والتدريب عبر الإنترنت بالإضافة إلى تقييم الطاقة الأولي وتقديم مساعدة في التدقيق الطاقي وإعداد تقارير خاصة حول استخدام الطاقة وجدوى تركيب الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للقاء والتواصل وتبادل المعارف.

ونوه البطاينة إلى أن المنصة تقوم بتسهيل الوصول إلى أحدث تقنيات الطاقة للخبراء في مجال الطاقة وتوفير الفرص لاكتساب الخبرة العملية والإسهام بطرح الحلول المستدامة والموفرة للطاقة والتعرف على مشاريع الطاقة المتنوعة والاطلاع على لوائح وسياسات الصناعة وما يستجد منها.

وتسعى المنصة الى دعم ثقافة الابتكار باعتبارها محورا ديناميكيا لدعم الشركاء في مواجهة التحديات المستمرة في مجال الطاقة وتشبيك الأفراد والمنظمات لتبادل المعرفة والأفكار والنقاشات والخبرات وتوجيهها بالشكل السليم للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام للطاقة وبأقل التكاليف للقطاعات كافة في المملكة.

وحضر الاطلاق أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ومدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، ومدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبدالغني ومدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف المهندس هشام المومني، ومندوبة السفير الألماني في الأردن وفريق إدارة منصة ابتكار الطاقة في الجامعة الألمانية الأردنية.

رابط منصة ابتكار الطاقة: edu

--(بترا)

م ف/اح

09/11/2023 16:05:40