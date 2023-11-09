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السفير المعايطة يقدم أوراق اعتماده لملك ماليزيا

11/9/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني(بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى ماليزيا، السفير إسماعيل المعايطة، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لدى ماليزيا.
--(بترا)
ص خ/ ف م/اح
09/11/2023 16:02:52

MENAFN09112023000117011021ID1107402929

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