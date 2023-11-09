السفير المعايطة يقدم أوراق اعتماده لملك ماليزيا

السفير المعايطة يقدم أوراق اعتماده لملك ماليزيا
التاريخ
11/9/2023 2:31:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني(بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى ماليزيا، السفير إسماعيل المعايطة، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لدى ماليزيا.
--(بترا)
ص خ/ ف م/اح
09/11/2023 16:02:52
MENAFN09112023000117011021ID1107402929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.