المهندسين وهواوي الاردن تطلقان الحزمة العريضة الألياف الضوئية فائقة السرعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت نقابة المهندسين بالتعاون مع هواوي الأردن اليوم الخميس، خدمات الحزمة العريضة "الألياف الضوئية" فائقة السرعة في الأردن.

وأكد مندوب راعي الفعالية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس توفيق المومني خلال ورشة عمل بعنوان "الدور، التحديات والمعايير" نظمتها شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة ، أن الأردن في تنافسية عالية لتطوير شبكة الألياف الضوئية، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص على ربط مواقع المملكة في المحافظات كافة بشبكة الألياف الضوئية، وتم استكمال المشروع في مناطق الجنوب والشمال وهو في مراحله الأخيرة في منطقة الوسط.

من جهته، أشار نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد إلى أن للتكنولوجيا الرقمية دورًا مميزًا ومركزيًا وأساسيًّا في التنمية المستدامة، وتشكل عوامل رئيسية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، إذ إن هذه التكنولوجيا قلبت موازين القوى في العالم وأصبحت تشكل المستقبل.

وقال، إن أحد التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة هي البطالة التي يعاني منها الأردن بمعدلات مرتفعة ومتزايدة بشكل كبير بين الخريجين الشباب من جميع التخصصات وخاصة الهندسية، لهذا أقامت النقابة أكاديمية للتطوير والتدريب الهندسي للمساهمة في بناء قدرات المهندسين وجسر الهوة بين العرض والطلب في مجال التكنولوجيا والمهارات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.

بدوره، لفت رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور علي الخوالدة إلى أن النقابة المهن تلتزم بدعم التقنيات الحديثة وتعزيز دور المهندسين في تطوير وتنفيذ هذه التقنيات، مؤكدا أن تقنية الألياف الضوئية لها القدرة على تحقيق تحول في عالم الاتصالات وتوفير فرص جديدة للابتكار والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الخوالدة أن الألياف الضوئية تلعب دورًا استراتيجيًّا في رسم مستقبل العالم، مشددا على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع وضمان حصول المناطق الريفية والمحرومة على هذه الخدمات، وتعزير الابتكار والتعاون بين الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع، ودعم محو الأمية الرقمية ما يوفر فرص عمل ويهيء البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي، والعمل على الإصلاح التنظيمي للقطاع، وخلق بيئة مواتية لتطوير البنية التحتية الرقمية وبما يسمح باستقطاب الاستثمارات ويعزز نمو هذا القطاع.

وأكد ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات لأهميتها في بناء الثقة بالخدمات الرقمية وضمان الاستدامة في التحول الرقمي بيئيا، وتشجيع الاعتماد على الممارسات الخضراء في هذا القطاع، و ضرورة أن يعمل الجميع على الأخذ بهذه المقترحات وجعلها خططا قابلة للتنفيذ على المدى البعيد ما من شأنه أن يسهم بتقدم الأمة.

من جهته، أكد الممثل عن هيئة قطاع الاتصالات المهندس زيد القاضي، ضرورة الخروج بتوصيات فاعلة من هذه الورشة بما يخدم القطاع، لافتا إلى أن تصنيف الأردن في معدل السرعات عربيا في المرتبة الرابعة وعالميا في المرتبة الـ37.

واشتملت الورشة على جلسات قدمها عدد من الخبراء حول آلية عمل قواعد البناء على تسريع البنية التحتية للتحول الرقمي، والتحديات التي تواجه تطوير الألياف الضوئية إضافة إلى السياسات الحكومية في تحسين تصنيف النطاق العريض الثابت في الأردن تحقيقا لرؤية الأردن 2033 من خلال بنية تحتية رقمية بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

وجرى على هامش الورشة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والابتكار لتقديم خدمات الألياف الضوئية فائقة السرعة في الأردن بين النقابة وهواوي الأردن.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير سرعة تصل الى 10 جيجابت في الثانية في المدن الأردنية الكبرى، دعماً لرؤية التحديث الاقتصادي الأردني 2033.

وحضر الورشة، أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأمين عام النقابة والمدير الإقليمي لشركة هواوي الأردن وعدد كبير من المهندسين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.

--(بترا)

ع ح/م د/اح

09/11/2023 15:59:36

