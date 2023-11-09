المهندسين وهواوي الاردن تطلقان الحزمة العريضة الألياف الضوئية فائقة السرعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت نقابة المهندسين بالتعاون مع هواوي الأردن اليوم الخميس، خدمات الحزمة العريضة "الألياف الضوئية" فائقة السرعة في الأردن.
وأكد مندوب راعي الفعالية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس توفيق المومني خلال ورشة عمل بعنوان "الدور، التحديات والمعايير" نظمتها شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة ، أن الأردن في تنافسية عالية لتطوير شبكة الألياف الضوئية، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص على ربط مواقع المملكة في المحافظات كافة بشبكة الألياف الضوئية، وتم استكمال المشروع في مناطق الجنوب والشمال وهو في مراحله الأخيرة في منطقة الوسط.
من جهته، أشار نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد إلى أن للتكنولوجيا الرقمية دورًا مميزًا ومركزيًا وأساسيًّا في التنمية المستدامة، وتشكل عوامل رئيسية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، إذ إن هذه التكنولوجيا قلبت موازين القوى في العالم وأصبحت تشكل المستقبل.
وقال، إن أحد التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة هي البطالة التي يعاني منها الأردن بمعدلات مرتفعة ومتزايدة بشكل كبير بين الخريجين الشباب من جميع التخصصات وخاصة الهندسية، لهذا أقامت النقابة أكاديمية للتطوير والتدريب الهندسي للمساهمة في بناء قدرات المهندسين وجسر الهوة بين العرض والطلب في مجال التكنولوجيا والمهارات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.
بدوره، لفت رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور علي الخوالدة إلى أن النقابة المهن تلتزم بدعم التقنيات الحديثة وتعزيز دور المهندسين في تطوير وتنفيذ هذه التقنيات، مؤكدا أن تقنية الألياف الضوئية لها القدرة على تحقيق تحول في عالم الاتصالات وتوفير فرص جديدة للابتكار والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الخوالدة أن الألياف الضوئية تلعب دورًا استراتيجيًّا في رسم مستقبل العالم، مشددا على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع وضمان حصول المناطق الريفية والمحرومة على هذه الخدمات، وتعزير الابتكار والتعاون بين الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع، ودعم محو الأمية الرقمية ما يوفر فرص عمل ويهيء البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي، والعمل على الإصلاح التنظيمي للقطاع، وخلق بيئة مواتية لتطوير البنية التحتية الرقمية وبما يسمح باستقطاب الاستثمارات ويعزز نمو هذا القطاع.
وأكد ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات لأهميتها في بناء الثقة بالخدمات الرقمية وضمان الاستدامة في التحول الرقمي بيئيا، وتشجيع الاعتماد على الممارسات الخضراء في هذا القطاع، و ضرورة أن يعمل الجميع على الأخذ بهذه المقترحات وجعلها خططا قابلة للتنفيذ على المدى البعيد ما من شأنه أن يسهم بتقدم الأمة.
من جهته، أكد الممثل عن هيئة قطاع الاتصالات المهندس زيد القاضي، ضرورة الخروج بتوصيات فاعلة من هذه الورشة بما يخدم القطاع، لافتا إلى أن تصنيف الأردن في معدل السرعات عربيا في المرتبة الرابعة وعالميا في المرتبة الـ37.
واشتملت الورشة على جلسات قدمها عدد من الخبراء حول آلية عمل قواعد البناء على تسريع البنية التحتية للتحول الرقمي، والتحديات التي تواجه تطوير الألياف الضوئية إضافة إلى السياسات الحكومية في تحسين تصنيف النطاق العريض الثابت في الأردن تحقيقا لرؤية الأردن 2033 من خلال بنية تحتية رقمية بسرعة 10 جيجابت في الثانية.
وجرى على هامش الورشة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والابتكار لتقديم خدمات الألياف الضوئية فائقة السرعة في الأردن بين النقابة وهواوي الأردن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير سرعة تصل الى 10 جيجابت في الثانية في المدن الأردنية الكبرى، دعماً لرؤية التحديث الاقتصادي الأردني 2033.
وحضر الورشة، أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأمين عام النقابة والمدير الإقليمي لشركة هواوي الأردن وعدد كبير من المهندسين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
ع ح/م د/اح
09/11/2023 15:59:36
MENAFN09112023000117011021ID1107402928
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