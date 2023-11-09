مؤسسات سوق رأس المال تتبرع بالدم لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) بالتعاون مع بنك الدم، في مقرها اليوم الخميس، فعالية للتبرع بالدم، لصالح أبناء قطاع غزة.

ودأبت مؤسسات سوق رأس المال على التبرع بالدم بين فترة وأخرى، في إطار حرصها على خدمة المجتمع المحلي، والانخراط في العمل التطوعي، حرصاً على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

(بترا)

رش/ ف م/اح

09/11/2023 15:50:28