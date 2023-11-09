مؤسسات سوق رأس المال تتبرع بالدم لغزة

مؤسسات سوق رأس المال تتبرع بالدم لغزة
التاريخ
11/9/2023 2:31:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) بالتعاون مع بنك الدم، في مقرها اليوم الخميس، فعالية للتبرع بالدم، لصالح أبناء قطاع غزة.
ودأبت مؤسسات سوق رأس المال على التبرع بالدم بين فترة وأخرى، في إطار حرصها على خدمة المجتمع المحلي، والانخراط في العمل التطوعي، حرصاً على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.
(بترا)
رش/ ف م/اح
09/11/2023 15:50:28
MENAFN09112023000117011021ID1107402927
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