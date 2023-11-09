اليرموك وجامعة نزوى العمانية تبحثان التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 9 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد اليوم الخميس، مع وفد من جامعة نزوى العُمانية برئاسة الدكتور خليفة بن أحمد القصابي، سبل التعاون الأكاديمي المشترك.
وأكد مساد العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن جامعة اليرموك ترتبط بالعديد من علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعات وكليات عُمانية ما يتيح لكلا الجانبين الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية.
من جانبه، أشاد القصابي بالسمعة الأكاديمية المرموقة لجامعة اليرموك، وتميز البرامج التي تطرحها كلية العلوم التربوية، مؤكدا حرص جامعة نزوى لتوطيد التعاون والاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية باليرموك في مجال التربية المهنية.
--(بترا)
م.ق/م ف/اح
09/11/2023 15:30:30
MENAFN09112023000117011021ID1107402926
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