Friday, 10 November 2023 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليرموك وجامعة نزوى العمانية تبحثان التعاون

11/9/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 9 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد اليوم الخميس، مع وفد من جامعة نزوى العُمانية برئاسة الدكتور خليفة بن أحمد القصابي، سبل التعاون الأكاديمي المشترك.
وأكد مساد العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن جامعة اليرموك ترتبط بالعديد من علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعات وكليات عُمانية ما يتيح لكلا الجانبين الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية.
من جانبه، أشاد القصابي بالسمعة الأكاديمية المرموقة لجامعة اليرموك، وتميز البرامج التي تطرحها كلية العلوم التربوية، مؤكدا حرص جامعة نزوى لتوطيد التعاون والاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية باليرموك في مجال التربية المهنية.
--(بترا)
م.ق/م ف/اح
09/11/2023 15:30:30

MENAFN09112023000117011021ID1107402926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث