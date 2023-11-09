اليرموك وجامعة نزوى العمانية تبحثان التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 9 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد اليوم الخميس، مع وفد من جامعة نزوى العُمانية برئاسة الدكتور خليفة بن أحمد القصابي، سبل التعاون الأكاديمي المشترك.

وأكد مساد العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن جامعة اليرموك ترتبط بالعديد من علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعات وكليات عُمانية ما يتيح لكلا الجانبين الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية.

من جانبه، أشاد القصابي بالسمعة الأكاديمية المرموقة لجامعة اليرموك، وتميز البرامج التي تطرحها كلية العلوم التربوية، مؤكدا حرص جامعة نزوى لتوطيد التعاون والاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية باليرموك في مجال التربية المهنية.

--(بترا)

م.ق/م ف/اح

09/11/2023 15:30:30