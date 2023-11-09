الادارة المحلية: تمرين وهمي للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- نفذت وزارة الإدارة المحلية اليوم الخميس، تمريناً وهمياً للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة بين غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة وغرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية "رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية" الدكتور نضال أبو عرابي العدوان ، أن التمرين الوهمي جاء بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بهدف توحيد الجهود بين غرف طوارئ قطاع الإدارة المحلية للتعامل بشكل تكاملي مع حالات طوارئ الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، وضمان التنسيق الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ في وزارتي الداخلية والأشغال العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والأمن العام والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى.

وقال في كلمة عبر نظام الطوارئ وإدارة الأزمات الذي أنشأته الوزارة مع ضباط الارتباط في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومركز الوزارة، إن هذا النظام سيُسهم في تحديد حالات الطوارئ الجوية في المملكة بشكل أكثر دقة من السابق، ما يعني توجيه الطاقات والجهود والفِرق والآليات بشكل أكثر فاعلية ونجاح نحو المناطق التي تواجه الحالات الجوية الطارئة والأزمات.

وأشار مبرمج النظام المهندس ضياء المجالي من مديرية تكنولوجيا المعلومات بوزارة الإدارة المحلية، الى أن النظام مهيأ لاستقبال الفيديوهات والصور والملفات الأخرى، لافتاً إلى أنه في حال تعطل خدمات شبكة الانترنت بشكل كامل أو جزئي في غرف الطوارئ، ستكون المعلومات الرئيسية لضباط ارتباط غرف الطوارئ متوفرة من خلال الوسائل الإلكترونية الأخرى، بهدف التواصل الهاتفي بين غرف الطوارئ عبر شبكة الخلويات المحمولة والإنترنت الخاص بها ورسائل (SMS) أو شبكة الهواتف الأرضية.

يُشار إلى أنه تم تشكيل 17 فريق طوارئ في وزارة الإدارة المحلية لمتابعة الحالات الجوية في غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

--(بترا)

ن ع/ ف م/اح

09/11/2023 15:28:56