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ارتفاع حصيلة شهداء جنين الى 8 شهداء و 14 مصابا

11/9/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية اليوم الخميس إلى 8 شهداء، و14 مصابا بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتجريف الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
09/11/2023 15:25:40

MENAFN09112023000117011021ID1107402924

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