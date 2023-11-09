ارتفاع حصيلة شهداء جنين الى 8 شهداء و 14 مصابا
التاريخ
11/9/2023 2:31:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية اليوم الخميس إلى 8 شهداء، و14 مصابا بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتجريف الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
09/11/2023 15:25:40
MENAFN09112023000117011021ID1107402924
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