مسؤول أممي يصف الوضع في غزة بـ المروّع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث أن الوضع في قطاع غزة مروع واستمراره كارثة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، طالب بتأمين المواد الغذائية والوقود دون أي عوائق، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

الى ذلك قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إن ما نحتاج إليه هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإرسال معونات إنسانية، وإدخال المساعدات لغزة فورا خاصة المياه والمواد الطبية والوقود، محذرا من مخاوف انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب.

--(بترا)

رصد/رس/ ف م/اح

09/11/2023 14:53:16