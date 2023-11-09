مسؤول أممي يصف الوضع في غزة بـ المروّع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث أن الوضع في قطاع غزة مروع واستمراره كارثة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، طالب بتأمين المواد الغذائية والوقود دون أي عوائق، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
الى ذلك قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إن ما نحتاج إليه هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإرسال معونات إنسانية، وإدخال المساعدات لغزة فورا خاصة المياه والمواد الطبية والوقود، محذرا من مخاوف انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/اح
09/11/2023 14:53:16
MENAFN09112023000117011021ID1107402923
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