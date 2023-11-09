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الجامعة العربية تحذر من انفجار الوضع في الضفة الغربية

11/9/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 9 تشرين الثاني (بترا)- حذرت الجامعة العربية من انفجار كامل للوضع في الضفة الغربية بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، فضلاً عن تسليحها على نحو متزايد للمستوطنين الخارجين على القانون، ما يُنذر باندلاع المزيد من العنف.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة اليوم الخميس، إن إسرائيل تشن حرباً حقيقية على الضفة ارتقى خلالها نحو 163 شهيداً فلسطينياً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، كما اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من ألفي فلسطيني، ولا تزال تُباشر عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف للمدنيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة كافة.
--(بترا)
ن ا/م ف/اح
09/11/2023 14:48:08

MENAFN09112023000117011021ID1107402922

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