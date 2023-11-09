توقيع اتفاقية تبرع تشيكي لمستشفى البشير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- وقعت وزارة الصحة اليوم الخميس، عقد تبرع مالي بين الحكومتين الأردنية والتشيكية، يتم بموجبه تزويد مستشفى البشير بمعدات طبية بقيمة 171 ألف دينار.
ووقّع العقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والسفير التشيكي لدى الأردن الكساندر سبوريش.
وأعرب الوزير الهواري عن تقدير الحكومة الأردنية للحكومة التشيكية على الدعم المقدم والذي يعود بالنفع على مستشفى البشير ومتلقي الخدمة الصحية في المستشفى.
من جهته، قال السفير سبوريش إن التبرع يأتي ضمن برنامج إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط عن الفترة 2022- 2024.
وأعرب عن حرص بلاده على دعم قطاع الصحة من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع قدرة المستشفى وتسهيل التعامل مع التدفق المتزايد للمرضى.
--(بترا)
ع د/ اح
09/11/2023 14:47:33
MENAFN09112023000117011021ID1107402921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.