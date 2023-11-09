12 شهيدا بقصف الاحتلال منزلين وسط وجنوب غزة
التاريخ
11/9/2023 2:31:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب العشرات في استهداف منزل في شارع البيئة بدير البلح وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش / ف م/اح
09/11/2023 14:38:02
MENAFN09112023000117011021ID1107402920
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