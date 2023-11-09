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مساعدات قطرية لدعم غزة تصل العريش

11/9/2023 2:31:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 9 تشرين الثاني (بترا)- وصلت مطار العريش اليوم الخميس مساعدات قطرية في إطار تخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
ن ا/م ف/اح
09/11/2023 14:27:00

MENAFN09112023000117011021ID1107402919

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