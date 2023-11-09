مستشفى شهداء الأقصى يفاضل بين مرضاه لشح المستلزمات الطبية والعلاجات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور إياد أبو زاهر، إن المستشفى يعيش أزمة حقيقية ولا يستطيع تقديم الخدمات بسبب أعداد الجرحى الكبيرة.
وأشار ابو زاهر الى أن هناك شحا كبيرا في المواد الطبية ما أجبر الطاقم الطبي على المفاضلة بين المرضى، لافتا إلى أن نسبة المرضى تعادل 1000 بالمئة من السعة السريرية، مؤكدا أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تكفي المستشفى سوى "يوم أو يومين"، في حين أن الكثير من الجرحى بحاجة ماسة للسفر للخارج.
الى ذلك قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.
وأضاف، "نواجه كارثة إذا لم يتم إدخال الوقود إلى القطاع فورا"، مشيرا إلى أن العمل بأقسام حضانات الأطفال في المستشفيات توقف بسبب نفاد الوقود.
--(بترا)
رصد/رس/ي ف/اح
09/11/2023 14:22:21
MENAFN09112023000117011021ID1107402918
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