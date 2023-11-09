مستشفى شهداء الأقصى يفاضل بين مرضاه لشح المستلزمات الطبية والعلاجات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور إياد أبو زاهر، إن المستشفى يعيش أزمة حقيقية ولا يستطيع تقديم الخدمات بسبب أعداد الجرحى الكبيرة.

وأشار ابو زاهر الى أن هناك شحا كبيرا في المواد الطبية ما أجبر الطاقم الطبي على المفاضلة بين المرضى، لافتا إلى أن نسبة المرضى تعادل 1000 بالمئة من السعة السريرية، مؤكدا أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تكفي المستشفى سوى "يوم أو يومين"، في حين أن الكثير من الجرحى بحاجة ماسة للسفر للخارج.

الى ذلك قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وأضاف، "نواجه كارثة إذا لم يتم إدخال الوقود إلى القطاع فورا"، مشيرا إلى أن العمل بأقسام حضانات الأطفال في المستشفيات توقف بسبب نفاد الوقود.

--(بترا)

رصد/رس/ي ف/اح

09/11/2023 14:22:21