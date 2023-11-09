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الجغبير يشيد بقرار اعتماد بطاقة المستثمر

11/9/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير بتعاون وزارة الداخلية بالقضايا التي تهم المستثمرين لا سيما المتعلقة بتسهيلات تقدمها بإقامتهم ودخولهم وخروجهم من أراضي المملكة.
وأشار الجغبير في بيان اليوم الخميس، إلى قرار مجلس الوزراء أمس، بالموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب)، لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم، الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر، كبديل عن بطاقة الخدمة الخاصَّة بالجالية السُّوريَّة.
وأوضح أن القرار كان ضمن مطالب تم طرحها خلال لقاء جمع وزير الداخلية مازن الفراية بالمستثمرين في مبنى غرفة صناعة عمان، للاطلاع مباشرة على القضايا والمشاكل التي تعترض المستثمرين في القطاع الصناعي.
وثمن الجغبير جهود وزير الداخلية وتعاون العاملين في الوزارة من الدوائر ذات العلاقة، والتي أدت إلى صدور القرار وغيره من قرارات تسهم في التسهيل على المستثمرين في المملكة، وبالتالي تثبيتهم وجلب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام في حماية المستثمرين.
وأكد أن غرفة صناعة عمان ستواصل متابعة القضايا كافة التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تقوم بدور كبير في متابعة هذه القضايا.
وأوضح أن التسهيل على المستثمرين، والمزايا الأخرى في المملكة كالموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة التي تفتح أسواق العديد من الدول في مختلف القارات للمنتجات الأردنية، يسهم في جلب المزيد من الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.
وبين الجغبير أن الاستثمارات الأجنبية والعربية في المملكة، وخصوصا السورية منها، أسهمت في تطوير المنتجات الأردنية في بعض القطاعات كالكيماوية والغذائية، موضحا ان عدد المنشآت الصناعية التي يملكها مستثمرون سوريون تبلغ 350 منشأة تشغل ما يقارب 6 آلاف عامل وعاملة.
--(بترا)
س ص/م ف/اح
09/11/2023 14:05:14

MENAFN09112023000117011021ID1107402917

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