39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
التاريخ
11/9/2023 2:31:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس، عند 39.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينار لجهة البيع.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.90 و 35.20 دينار على التوالي.
وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، حتى بعد ظُهر اليوم الخميس عند 1948 دولارا للأونصة الواحدة.
--(بترا)
س ص/ف ج
09/11/2023 13:56:46
MENAFN09112023000117011021ID1107402916
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