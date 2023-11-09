39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس، عند 39.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينار لجهة البيع.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.90 و 35.20 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، حتى بعد ظُهر اليوم الخميس عند 1948 دولارا للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/ف ج

09/11/2023 13:56:46