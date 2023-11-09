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أردوغان: إسرائيل تواصل انتهاك القيم الإنسانية في غزة

11/9/2023 2:31:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك القيم الإنسانية كافة في قطاع غزة.
وأضاف في كلمة خلال القمة الـ 16 لمنظمة التعاون الاقتصادية بالعاصمة الأوزبكية طشقند، أن "النساء والأطفال الذين يشكلون 73 بالمئة من حوالي 11 ألفًا من سكان غزة، قتلوا بوحشية على يد إسرائيل".
وبحسب وكالة الأناضول التركية، بين الرئيس أردوغان أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات منتهكة القيم الإنسانية كافة".
ولفت إلى أن بلاده أرسلت حوالي 230 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 10 طائرات إلى مطار العريش تمهيدا لإيصالها إلى غزة بالتعاون مع مصر.
وتساءل أردوغان بخصوص الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 34 يوما "بصفتنا مسلمين وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن".
--(بترا)
رصد/ي ف/ف ج
09/11/2023 13:49:10

MENAFN09112023000117011021ID1107402915

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