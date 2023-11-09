أردوغان: إسرائيل تواصل انتهاك القيم الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك القيم الإنسانية كافة في قطاع غزة.
وأضاف في كلمة خلال القمة الـ 16 لمنظمة التعاون الاقتصادية بالعاصمة الأوزبكية طشقند، أن "النساء والأطفال الذين يشكلون 73 بالمئة من حوالي 11 ألفًا من سكان غزة، قتلوا بوحشية على يد إسرائيل".
وبحسب وكالة الأناضول التركية، بين الرئيس أردوغان أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات منتهكة القيم الإنسانية كافة".
ولفت إلى أن بلاده أرسلت حوالي 230 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 10 طائرات إلى مطار العريش تمهيدا لإيصالها إلى غزة بالتعاون مع مصر.
وتساءل أردوغان بخصوص الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 34 يوما "بصفتنا مسلمين وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن".
--(بترا)
رصد/ي ف/ف ج
09/11/2023 13:49:10
MENAFN09112023000117011021ID1107402915
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