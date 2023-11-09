2759 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2759 طنا، منها 1818طن خضار، و703 أطنان فواكه، و238 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 30 و40، البطاطا 40- 65، البندورة 7 - 20، الجزر 40 - 60، الخيار 30 - 45، الزهرة 15- 25، الليمون 30 - 60، والموز البلدي بين 50 - 65قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/اح

09/11/2023 13:47:19

